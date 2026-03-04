Erzurum Hava Durumu! 04 Mart Çarşamba Erzurum hava durumu nasıl?

Bugün, 4 Mart 2026 Çarşamba günü, Erzurum'da hava durumu soğuk ve karla karışık yağmurlu. Gündüz saatlerinde sıcaklık 2 derece civarında. Akşam saatlerinde sıcaklık 3 derece civarına yükselecek. Gece saatlerinde sıcaklıklar sıfırın altına düşecek. Bu saatlerde sıcaklığın -5 derece civarında olması bekleniyor. Rüzgar sabah saatlerinde 8 km/saat olacak. Akşam saatlerinde ise 13 km/saat civarına çıkması öngörülüyor. Nem oranı gün boyunca %90 civarında seyredecek.

Erzurum'da özellikle sabah ve akşam saatlerinde karla karışık yağmurlu koşullar etkili olacak. Bu nedenle, Erzurum'da yaşayanların dikkatli olmaları gerekiyor. Yolculuk yaparken buzlanma ve don olaylarına karşı önlem almak önemli. Bu önlemler, olası kazaları önlemeye yardımcı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 5 Mart Perşembe günü yer yer bulutlu, sonra güneşli geçecek. 6 Mart Cuma günü hava bulutlu olacak. 7 Mart Cumartesi günü ise hafif kar yağışı bekleniyor. Bu dönemde gündüz sıcaklıkları 2 - 3 derece arasında olacak. Gece sıcaklıklarının -5 ile -8 derece arasında olması tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 7 - 13 km/saat arasında değişecek.

Erzurum'da soğuk ve karla karışık yağmurlu koşullar devam edecek. Bu nedenle giyimde ve araç hazırlığında dikkatli olunmalı. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde yola çıkarken hazırlık yapmak önemlidir. Hava koşullarının ani değişebileceğini unutmamak gerekiyor. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek, olumsuzluklara karşı hazırlıklı olunmasına yardımcı olacaktır.