Erzurum Hava Durumu! 05 Ağustos Çarşamba Erzurum hava durumu nasıl?

Erzurum'da hava durumu hakkında bilgi verelim. 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 26 derece civarında ölçülecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 26 dereceye kadar yükselebilecek. Gece saatlerinde ise 10 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Bu durum Erzurum'un serin iklimine özgü bir özellik taşıyor.

Gelecek günlerde Erzurum'da hava koşulları genel olarak güneşli olacak. Sıcaklık 25-27 derece arasında değişecek. Perşembe günü sıcaklığın 25 dereceye ulaşması tahmin ediliyor. Cuma günü ise 27 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Bu sıcaklıklar, yaz aylarında Erzurum'un ılıman hava koşullarını yansıtıyor.

Bu dönemde yağışlı bir hava beklenmiyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem söz konusu. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler bu durumu göz önünde bulundurmalı.

Erzurum'un serin iklimi nedeniyle sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları düşüyor. Bu nedenle sabah ve akşam dışarı çıkarken ceket almak faydalı olacaktır. Gün içinde güneşli havanın tadını çıkarmak için şapka ya da güneş gözlüğü kullanılması önerilir.

5 Ağustos 2026 Çarşamba günkü hava durumu, kısmen güneşli ve 26 derece civarında olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları sürecek. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için hava oldukça uygun görünüyor.