Erzurum Hava Durumu! 05 Temmuz Pazar Erzurum hava durumu nasıl?

Bugün, 5 Temmuz 2026 Pazar günü Erzurum'da hava durumu kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 22 derece civarında seyredecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 22 dereceye kadar yükselecek. Akşam saatlerinde 10 - 12 derece arasında düşmesi bekleniyor. Rüzgar hafif esecek. Nem oranı düşük kalacak. Bu durum hava koşullarını daha konforlu hale getirecek.

Erzurum'da bugünkü hava durumu açık hava etkinlikleri için oldukça uygun. Akşam saatlerinde hava sıcaklığının düştüğünü göz önünde bulundurmalısınız. Yanınıza bir ceket almak faydalı olacaktır. Özellikle sabah ve akşam serin olabilir. Kat kat giyinmek iyi bir fikir. Gerekirse katları çıkarıp giyebilirsiniz. Bu sayede gün boyu rahat edersiniz.

Önümüzdeki günlerde Erzurum'da hava durumu değişecek. 6 Temmuz Pazartesi, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklık 20 - 22 derece arasında olacak. 7 Temmuz Salı günü, bazı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Bu günlerde sıcaklık 21 - 22 derece civarında olacak. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye veya yağmurluk almanızda fayda var. Hava koşullarının ani değişebileceğini unutmamalısınız. Hava tahminlerini düzenli kontrol etmek önemlidir.

Erzurum'da 5 Temmuz Pazar günü açık hava etkinlikleri için ideal koşullar sunuyor. Ancak önümüzdeki günlerde hava koşullarının değişebileceğini göz önünde bulundurmalısınız. Planlarınızı yaparken esnek olmalısınız. Hava tahminlerini düzenli kontrol etmek önemlidir.