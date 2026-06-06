Erzurum Hava Durumu! 06 Haziran Cumartesi Erzurum hava durumu nasıl?

Bugün, 6 Haziran 2026 Cumartesi, Erzurum'da hava durumu 20 derece civarında olacak. Hafif yağışlı koşullar bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında değişecek. Ayrıca, hafif yağışlar görülecek. Akşam saatlerinde sıcaklıklar 12 ile 15 derece arasında olacak. Hafif yağışlar devam edecek. Gece saatlerinde sıcaklıklar 9 ile 12 derece arasında olacak. Hava az bulutlu olacak. Rüzgar, doğu yönünden saatte 6 kilometre hızla esecek.

Önümüzdeki günlerde Erzurum'da hava durumu hafif yağışlı ve 20 derece civarında olacak. Pazar günü, 7 Haziran 2026, sıcaklıklar 21 ile 23 derece arasında değişecek. Hafif yağışlar görülecek. Pazartesi günü, 8 Haziran 2026, sıcaklıklar 20 ile 22 derece arasında olacak. Hafif yağışlar devam edecek.

Bu hava koşullarında, sabah ve akşam saatlerinde hafif yağışlar beklendiğinden, dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar 20 derece civarında olacak. Bu nedenle, hafif ve rahat kıyafetler tercih edilebilir. Gece saatlerinde sıcaklıklar 9 ile 12 derece arasında olacak. Bir ceket veya hırka bulundurmanız iyi olacaktır. Rüzgarın doğu yönünden esmesi nedeniyle, rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilebilir.

Erzurum'un Haziran ayındaki ortalama sıcaklıkları 14.8 derece civarındadır. Haziran ayı boyunca hava koşulları genellikle serin ve hafif yağışlıdır. Erzurum'da 6 Haziran 2026 Cumartesi günü hafif yağışlı 20 derece civarında bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. Dışarı çıkarken bir şemsiye almayı ve hava koşullarına uygun kıyafetler giymeyi unutmayın.