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Erzurum Hava Durumu! 06 Kasım Cuma Erzurum hava durumu nasıl?

Erzurum'da 06 Kasım Cuma 2026 hava durumu kapalı bir gökyüzü ile başlayacak. Gün içinde hafif yağış bekleniyor ve sıcaklık 19 ile 22 derece arasında seyredecek. Akşam saatlerinde soğuk hissiyatı artacaktır. Dışarıda zaman geçireceklerin kalın giysilerle hazırlıklı olmaları öneriliyor. Önümüzdeki günlerde hava genellikle bulutlu ve güneşli olacak. Kış dönemine yaklaşırken, sıcak kalmak ve hava tahminlerine dikkat etmek önem taşıyor.

Erzurum Hava Durumu! 06 Kasım Cuma Erzurum hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Erzurum hava durumu, 06 Kasım Cuma 2026’da dikkat çekici. Bugün hava, sabah saatlerinden itibaren kapalı. Gün ilerledikçe hafif yağış bekleniyor. Sıcaklığın 19 - 22 derece arasında olması tahmin ediliyor. Bu durum, kış mevsiminin yaklaştığını hissettiriyor. Öğle saatlerinde sıcaklık 20 dereceye yükselebilir. Akşam saatlerinde sıcaklık düşecektir. Soğuk hissi belirgin hale gelecek. Erzurum'un yüksek kesimlerinde bu soğuk daha hissedilir olacak.

Dışarıda zaman geçirecekler, kalın giysiler tercih etmeli. Havanın yağışlı olması sorun yaratabilir. Özellikle akşam saatlerinde soğuktan etkilenmemek önemli. Dışarı çıkarken bir şemsiye bulundurmak faydalı. Yağışlarla karşılaşma riski azalır. Ayrıca, çeşitli rahatsızlıklardan korunmuş olursunuz. Erzurum'daki hava durumu, hazırlıklı olmanın önemini yine gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişken seyredecek gibi görünüyor. Cumartesi ve pazar günleri, hava koşulları biraz daha stabil hale gelecek. Sıcaklıklar 15 - 18 derece arası değişecek. Ara sıra bulutlu, genel olarak güneşli günler bekleniyor. Pazartesi gelindiğinde sıcaklık tekrar düşmeye başlayacak. Kış döneminin soğuk havaları Erzurum'u etkileyecek. Evde kalınan zamanlarda sıcak kalmak için ekstra kat giyinmek önemli. Ayrıca, sağlıklı beslenmeyi ihmal etmemelisiniz.

Hava şartları değiştiğinde, hava durumu tahminlerine bakmak iyi bir alışkanlıktır. Yürüyüş yapmayı planlayanların zemin koşullarına dikkat etmesi önemlidir. Erzurum'un kış şartlarıyla başa çıkmak, sıcak kalmanın anahtarıdır. Soğuk günlere hazırlık yapmayı unutmayın. Programlarınızı hava tahminlerine göre esnek tutmaya çalışın.

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hava durumu Erzurum
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