Erzurum Hava Durumu! 06 Mart Cuma Erzurum hava durumu nasıl?

Erzurum'da 6 Mart 2026 Cuma günü hava durumu soğuk, karlı ve zorlu geçecektir. Gündüz sıcaklıkları sıfırın altında, gece ise -10 dereceye ulaşacaktır. Rüzgar güneydoğudan esecek ve hızı 6-7 km/saat arasında değişecektir. Dışarı çıkanların kalın giyinmesi, atkı, bere ve eldiven gibi koruyucu giysiler kullanması önemlidir. Özellikle sabah saatlerinde hissedilen sıcaklık -15 dereceye kadar düşebilir, bu nedenle dikkatli olunmalıdır.

Seray Yalçın

6 Mart 2026 Cuma günü Erzurum'da hava durumu soğuk ve karlı olacak. Gündüz sıcaklıkları sıfırın biraz altında. Gece ise sıcaklıklar -10 derece civarına düşecek. Rüzgarın hızı 6-7 km/saat arasında değişecek. Rüzgar güneydoğu yönünden esecek. Nem oranı %70-80 civarında olacak.

Bu hava koşulları, Erzurum'da yaşayanlar için zorluklar yaratabilir. Özellikle sabah saatlerinde sıcaklıklar -11 dereceye kadar inebilir. Hissedilen sıcaklık -15 dereceye kadar düşebilir. Dışarı çıkarken kalın kıyafetler giymek önemlidir. Atkı, bere ve eldiven gibi koruyucu giysiler giymek faydalı olacaktır. Ayrıca, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunmalı. Yolda kayma riskine karşı tedbirli davranmak gerekir.

Önümüzdeki günlerde Erzurum'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Cumartesi günü zaman zaman kar yağışı bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları -3 derece civarında olacak. Gece ise -12 dereceye kadar düşebilir. Pazar günü bulutlu bir başlangıç olacak. Güneşin geri dönmesi bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları yine -3 derece civarında. Gece -19 dereceye kadar inme riski var. Pazartesi günü güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları -2 derece civarında. Gece -17 dereceye kadar düşebilir.

Soğuk hava koşullarında sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek vücut ısısını korur. Ayrıca, buzlanma ve don olaylarına dikkat edilmelidir. Yolda kayma riski için tedbirli olunmalıdır. Seyahat planı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmak önemlidir. Gerekli önlemleri almak durumundasınız.

