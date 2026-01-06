HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Erzurum Hava Durumu! 06 Ocak Salı Erzurum hava durumu nasıl?

Erzurum'da 6 Ocak 2026 Salı günü hava durumu oldukça soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları -4 ile -3 derece arasında seyrederken, akşam sıcaklıkları -5 ile -3 dereceye düşecek. Gece saatlerinde sıcaklığın -9 ile -5 dereceye kadar inmesi bekleniyor. Rüzgar güneyden saatte 4 km hızla esecek. Soğuk hava koşullarında dışarı çıkarken kalın giyinmek ve termal içlikler kullanmak önem taşıyor.

Erzurum Hava Durumu! 06 Ocak Salı Erzurum hava durumu nasıl?
Doğukan Akbayır

Bugün, 6 Ocak 2026 Salı. Erzurum'da hava durumu oldukça soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları -4 ile -3 derece arasında değişecek. Akşam sıcaklıkları ise -5 ile -3 derece civarında seyredecek. Gece saatlerinde sıcaklık -9 ile -5 derece arasında olacak. Rüzgarın hızı 4 km/saat civarında. Rüzgar, güney yönünden esecek. Nem oranı %55 ile %65 arasında değişecek. Bu soğuk ve bulutlu hava, Erzurum’daki hava durumunu belirleyecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu biraz daha ılımanlaşacak. 7 Ocak Çarşamba günü, puslu güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları -3 ile -1 derece arasında olacak. Gece sıcaklıkları -11 ile -9 derece arasında seyredecek. 8 Ocak Perşembe günü, puslu güneşli hava devam edecek. Gündüz sıcaklıkları 1 ile 3 derece olacak. Gece sıcaklıkları ise -4 ile -2 derece arasında değişecek. 9 Ocak Cuma günü, zaman zaman kar yağışı bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 1 ile 3 derece arasında olacak. Gece sıcaklıkları -8 ile -6 dereceye düşecektir. Bu hava koşulları Erzurum'da hava durumunu şekillendirecek.

Soğuk ve değişken hava koşullarında dışarı çıkarken kalın giyinmek önemlidir. Kat kat giyinmek ve termal içlikler kullanmak gerekir. Kışlık montlar da tercih edilmelidir. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler işe yarar. Sürücüler için oldukça dikkatli olmak önemlidir. Kar yağışında araçların kış lastiklerini kontrol etmek önerilir. Yol koşullarına uygun hızda seyretmek gerekmektedir. Bu önlemler, hava koşullarına karşı hazırlıklı olmanızı sağlayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ünlü isimlerin uyuşturucu partisi düzenlediği yer ifşa oldu! VIP odaları bile varÜnlü isimlerin uyuşturucu partisi düzenlediği yer ifşa oldu! VIP odaları bile var
Venezuela'da silah sesleri! Bakanlıklar tahliye edildiVenezuela'da silah sesleri! Bakanlıklar tahliye edildi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Elif Kumal'ın ön otopsi sonucu belli oldu

Elif Kumal'ın ön otopsi sonucu belli oldu

Kapıdağ Yarımadası'nda kaybolan Elif Kumal'dan günler sonra acı haber

Kapıdağ Yarımadası'nda kaybolan Elif Kumal'dan günler sonra acı haber

İrfan Can Kahveci için hiç beklenmedik karar! İstanbul ekibine her an imza atabilir

İrfan Can Kahveci için hiç beklenmedik karar! İstanbul ekibine her an imza atabilir

Ünlü isim ilk haftadan elendi! Seyirci "Fazla bile kaldı" dedi

Ünlü isim ilk haftadan elendi! Seyirci "Fazla bile kaldı" dedi

Memur ve emeklinin zamlı maaşı kesinleşti!

Memur ve emeklinin zamlı maaşı kesinleşti!

Aralık ve 2025 yıl sonu enflasyonu açıklandı!

Aralık ve 2025 yıl sonu enflasyonu açıklandı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.