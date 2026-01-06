Erzurum Hava Durumu! 06 Ocak Salı Erzurum hava durumu nasıl?

Bugün, 6 Ocak 2026 Salı. Erzurum'da hava durumu oldukça soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları -4 ile -3 derece arasında değişecek. Akşam sıcaklıkları ise -5 ile -3 derece civarında seyredecek. Gece saatlerinde sıcaklık -9 ile -5 derece arasında olacak. Rüzgarın hızı 4 km/saat civarında. Rüzgar, güney yönünden esecek. Nem oranı %55 ile %65 arasında değişecek. Bu soğuk ve bulutlu hava, Erzurum’daki hava durumunu belirleyecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu biraz daha ılımanlaşacak. 7 Ocak Çarşamba günü, puslu güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları -3 ile -1 derece arasında olacak. Gece sıcaklıkları -11 ile -9 derece arasında seyredecek. 8 Ocak Perşembe günü, puslu güneşli hava devam edecek. Gündüz sıcaklıkları 1 ile 3 derece olacak. Gece sıcaklıkları ise -4 ile -2 derece arasında değişecek. 9 Ocak Cuma günü, zaman zaman kar yağışı bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 1 ile 3 derece arasında olacak. Gece sıcaklıkları -8 ile -6 dereceye düşecektir. Bu hava koşulları Erzurum'da hava durumunu şekillendirecek.

Soğuk ve değişken hava koşullarında dışarı çıkarken kalın giyinmek önemlidir. Kat kat giyinmek ve termal içlikler kullanmak gerekir. Kışlık montlar da tercih edilmelidir. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler işe yarar. Sürücüler için oldukça dikkatli olmak önemlidir. Kar yağışında araçların kış lastiklerini kontrol etmek önerilir. Yol koşullarına uygun hızda seyretmek gerekmektedir. Bu önlemler, hava koşullarına karşı hazırlıklı olmanızı sağlayacaktır.