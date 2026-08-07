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Erzurum Hava Durumu! 07 Ağustos Cuma Erzurum hava durumu nasıl?

Erzurum'da 7 Ağustos 2026 Cuma günü hava durumu oldukça güzel. Gündüz sıcaklık 27 dereceye ulaşacakken, akşam saatlerinde 12 dereceye düşecek. Uzun günler için ideal olarak görülen bu hava koşulları, açık hava etkinliklerini destekliyor. Önümüzdeki günlerde ise değişken hava durumu ve yağışlı günler bekleniyor. Özellikle 9 ve 10 Ağustos'ta yağmur ihtimaline karşı hazırlıklı olmak şart. Dışarı çıkarken şemsiye veya mont almak faydalı olacaktır.

Erzurum Hava Durumu! 07 Ağustos Cuma Erzurum hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 7 Ağustos 2026 Cuma günü, Erzurum'da hava durumu keyifli. Gün boyunca hava güneşli ve parçalı bulutlu. Sıcaklık gündüz saatlerinde 27 dereceye ulaşacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 12 dereceye düşecek. Rüzgar hızı saatte 10 km civarında olacak.

Erzurum'daki hava durumu, açık hava etkinlikleri için ideal. Gündüz sıcaklıklar 27 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde 12 dereceye inecek. Bu da serin akşamlar için hafif bir ceket veya kazak bulundurmanın faydalı olabileceğini gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişken olacak. 8 Ağustos Cumartesi günü, hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 28 dereceye yükselecek. 9 Ağustos Pazar günü ise gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar bu gün 24 derece civarında olacak. 10 Ağustos Pazartesi günü yine yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Bu gün sıcaklık 23 derece civarında kalacak.

Bu değişken hava koşulları hazırlıklı olmayı gerektiriyor. Özellikle 9 ve 10 Ağustos tarihlerinde yağışlı hava bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınıza su geçirmez bir mont veya şemsiye almanız faydalı olacaktır. Ayrıca, sıcaklıklardaki ani değişikliklere karşı kat kat giyinmek rahat edecektir.

Özetle, Erzurum'da 7 Ağustos Cuma günü hava durumu açık hava etkinlikleri için uygundur. Önümüzdeki günlerdeki hava koşullarındaki değişiklikler için hazırlıklı olmak önemlidir. Planlarınızı daha esnek yapmanıza yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
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