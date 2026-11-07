Erzurum Hava Durumu! 07 Kasım Cumartesi Erzurum hava durumu nasıl?

Erzurum, 07 Kasım 2026'da soğuk ve kapalı bir havaya sahip. Hava sıcaklıkları 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Güne başlarken, sabah saatlerinde havanın serin olduğunu hissediyoruz. Yüksek rakımlı bölgelerde bu serinlik daha belirgin. Öğle saatlerinde sıcaklık bir miktar artıyor. Ancak genel olarak havanın soğuk kalacağı söylenebilir.

Erzurum'un tipik kış öncesi havası bu şekilde. Havanın kapalı olması, dışarıda vakit geçirenler için zorluklar çıkarabilir. Dışarı çıkmayı planlayanların kalın giyinmeleri önemlidir. Yanlarında şemsiye bulundurmaları da yararlı olacaktır. Gün içindeki ani hava değişimlerine dikkat edilmesi gereken bir konu.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer bir seyir izleyecek. Önümüzdeki hafta sıcaklıklar 18 ile 21 derece arasında değişecek. Geceleri ise sıcaklıkların 5 derece civarına düşmesi bekleniyor. Hava durumu tahminlerine göre bölgede sağanak yağışlar olacak. Dışarıda uzun süre kalmayı planlayanların hava koşullarını göz önünde bulundurması önemlidir. Yağışlar, kaygan zeminler oluşturabilir. Bu durum, yürüyüş esnasında dikkat edilmesi gereken bir husustur.

Havanın değişkenlik göstermesi nedeniyle kalın giysiler tercih edilmelidir. Özellikle akşam saatlerinde sıcaklık düşümleri yaşanabilir. Çocuklar ve yaşlılar bu sıcaklık farklarından daha fazla etkilenebilir. Onların korunması gerekiyor. Dışarıda vakit geçirecek olanlar sıcak tutan şapka ve eldiven kullanmalıdır. Erzurum'un kış geleneği olan sıcak içecekler, bu günlerde insanı hem ısıtacak hem de enerji verecektir.

Erzurum’da bugün hava durumu serin şartlar sunuyor. Önümüzdeki günlerde benzer bir durumun devam etmesi bekleniyor. Dışarıda vakit geçirirken hava durumunu dikkate almak faydalı olacaktır. Kalın giysiler giymek, yağışa karşı tedbir almak önemlidir. Bu sayede kış havasının tadını çıkarmak daha keyifli hale gelecektir.