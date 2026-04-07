Erzurum Hava Durumu! 07 Nisan Salı Erzurum hava durumu nasıl?

Bugün 7 Nisan 2026 Salı. Erzurum'da hava durumu soğuk, bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 7 derece civarında. Gece ise -1 dereceye düşmesi bekleniyor. Bu durum, Erzurum’un tipik karasal iklimini yansıtıyor.

Nisan ayı, Erzurum'da genellikle soğuk geçer. Gündüz sıcaklıkları 3 ile 8 derece arasında değişir. Bu dönemde yağış miktarı artar. Nisan ayında Erzurum'da ortalama 90 mm yağış görülüyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 8 Nisan Çarşamba günü, hava sıcaklığı 6 derece olacak. Hafif kar yağışı bekleniyor. 9 Nisan Perşembe günü hava 4 derece civarında olacak. Çok bulutlu bir hava hakim kalacak. 10 Nisan Cuma günü de hava sıcaklığı 4 derece seviyesinde olacak. Hafif kar yağışı devam edebilir.

Soğuk ve değişken hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Dışarı çıkarken kalın giysiler giyin. Su geçirmez ayakkabılar tercih edin. Karla kaplı zeminlerde kayma riski bulunuyor. Araç kullanırken yavaş ve dikkatli sürmek gereklidir. Bu önlemlerle Erzurum’daki hava koşullarına daha güvenli bir şekilde hazırlıklı olursunuz.