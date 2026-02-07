Erzurum Hava Durumu! 07 Şubat Cumartesi Erzurum hava durumu nasıl?

Bugün, 7 Şubat 2026 Cumartesi. Erzurum'da hava durumu karasal iklimin tipik özelliklerini yansıtıyor. Şu an hafif kar yağışı var. Sıcaklık ise 1 derece civarında. Gün boyunca sıcaklıkların 0 ile 2 derece arasında değişmesi bekleniyor. Hissedilen sıcaklık -2 ile -4 derece arasında olacak. Nem oranı %55 civarında. Rüzgar hızı 11 km/saat olarak ölçülüyor.

Bugünkü hava durumu, kış aylarının soğuk ve kar yağışlı karakterini yansıtıyor. Dışarı çıkarken kalın giysiler tercih edilmelidir. Su geçirmez ayakkabılar da kullanılmalıdır. Kar yağışı nedeniyle yollarda kayma riski artıyor. Araç kullanırken dikkatli olunmalı. Gerekirse kar lastikleri kullanılmalıdır.

Önümüzdeki günlerde Erzurum'da hava durumu benzer şekilde devam edecek. 8 Şubat Pazar günü hava bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 3 ile 4 derece arasında değişecek. 9 Şubat Pazartesi günü zaman zaman kar ve hafif kar sağanağı bekleniyor. Sıcaklıklar 4 ile 5 derece arasında olacak. 10 Şubat Salı günü ise kar yağışı geçişleri görülecek. Sıcaklıklar 2 ile 3 derece arasında seyredecek.

