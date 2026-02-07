HABER

Erzurum Hava Durumu! 07 Şubat Cumartesi Erzurum hava durumu nasıl?

Erzurum'da 7 Şubat 2026 Cumartesi günü hava durumu, kış aylarının belirgin özelliklerini sergiliyor. Hafif kar yağışı etkisini gösteriyor. Sıcaklık 1 derece civarında, gün boyunca 0 ile 2 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık ise -2 ile -4 derece arasında olacak. Nem oranı %55. Araç kullanırken kar lastikleri kullanılmalı, yollarda kayma riski nedeniyle dikkatli olunmalıdır. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek.

Erzurum Hava Durumu! 07 Şubat Cumartesi Erzurum hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 7 Şubat 2026 Cumartesi. Erzurum'da hava durumu karasal iklimin tipik özelliklerini yansıtıyor. Şu an hafif kar yağışı var. Sıcaklık ise 1 derece civarında. Gün boyunca sıcaklıkların 0 ile 2 derece arasında değişmesi bekleniyor. Hissedilen sıcaklık -2 ile -4 derece arasında olacak. Nem oranı %55 civarında. Rüzgar hızı 11 km/saat olarak ölçülüyor.

Bugünkü hava durumu, kış aylarının soğuk ve kar yağışlı karakterini yansıtıyor. Dışarı çıkarken kalın giysiler tercih edilmelidir. Su geçirmez ayakkabılar da kullanılmalıdır. Kar yağışı nedeniyle yollarda kayma riski artıyor. Araç kullanırken dikkatli olunmalı. Gerekirse kar lastikleri kullanılmalıdır.

Önümüzdeki günlerde Erzurum'da hava durumu benzer şekilde devam edecek. 8 Şubat Pazar günü hava bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 3 ile 4 derece arasında değişecek. 9 Şubat Pazartesi günü zaman zaman kar ve hafif kar sağanağı bekleniyor. Sıcaklıklar 4 ile 5 derece arasında olacak. 10 Şubat Salı günü ise kar yağışı geçişleri görülecek. Sıcaklıklar 2 ile 3 derece arasında seyredecek.

Bu dönemde hava durumu kış koşullarının tipik özelliklerini taşıyor. Dışarı çıkarken kalın ve su geçirmez giysiler tercih edilmeli. Araç kullanırken kar lastikleri kullanılmalı. Yollarda kayma riskine karşı dikkatli olunmalıdır. Kar yağışı nedeniyle görüş mesafesi azalabilir. Trafikte hız limitlerine uyulmalı ve güvenli mesafeler korunmalıdır.

