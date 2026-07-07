Erzurum Hava Durumu! 07 Temmuz Salı Erzurum hava durumu nasıl?

Bugün, 7 Temmuz 2026 Salı, Erzurum'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Bazı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklık gündüz saatlerinde 20 - 22 derece civarında. Gece ise sıcaklık 9 - 11 derece arasında olacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 1 - 2 kilometre hızla esecek. Nem oranı %90 civarında olacak.

Erzurum'da önümüzdeki günlerde hava durumu daha stabil hale gelecek. 8 Temmuz Çarşamba günü yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklıklar 17 - 20 derece, gece ise 7 - 8 derece arasında olacak. 9 Temmuz Perşembe günü hava çoğunlukla güneşli geçecek. Sıcaklıklar 23 - 25 derece civarında seyredecek. 10 Temmuz Cuma günü ise hava tamamen güneşli olacak. Bu günlerde sıcaklıklar 27 - 29 derece arasında artacak.

Bugünkü hava durumu dikkate alındığında, Erzurum'da yaşayanların ve ziyaretçilerin hazırlıklı olmaları önemlidir. Gök gürültülü sağanak yağışların etkili olabileceği bölgelerde dikkatli olunmalıdır. Su birikintilerinden ve ani sel risklerinden korunmak için önlem alınmalıdır. Yüksek nem oranı terleme artışına neden olacak. Hafif ve nefes alabilir giysiler tercih edilmelidir.

Rüzgarın kuzeydoğu yönünden esmesi, açık alanlarda serinleme yaşatabilir. Bu nedenle yanınızda bir ceket bulundurmanız faydalı olacaktır. Önümüzdeki günlerde hava koşullarının stabil hale gelmesi, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sağlayacaktır. Ancak hava sıcaklıklarındaki artış ile güneş ışınlarından korunmak gerekecek. Şapka ve güneş kremi kullanılması önerilir. Ani hava değişimlerine karşı yanınızda bir yağmurluk veya şemsiye bulundurmanızda fayda vardır.

Sonuç olarak, Erzurum'da 7 Temmuz 2026 Salı günü hava durumu değişken olacak. Gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava koşulları daha stabil hale gelecek. Sıcaklıklar artacak. Hava durumunu düzenli olarak takip ederek planlarınızı buna göre yapmanız önemlidir.