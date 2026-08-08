Erzurum Hava Durumu! 08 Ağustos Cumartesi Erzurum hava durumu nasıl?

8 Ağustos 2026 Cumartesi günü Erzurum'da hava durumu güneşli ve yer yer bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 27-28 derece civarında. Gece ise sıcaklık 14-15 derece arasında seyredecek. Bu durum, Erzurum'un tipik Ağustos havasını yansıtıyor. Yaz aylarında gündüz 27-28 derece, gece 14-15 derece sıcaklıklar görülür.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 9 Ağustos Pazar günü bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bu gün gündüz sıcaklık 24-25 derece, gece ise 13-14 derece olacak. 10 Ağustos Pazartesi günü de bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Sıcaklık gündüz 20-21 derece, gece 11-12 derece arasında değişecek. 11 Ağustos Salı günü muhtemel sağanak veya gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklık 21-22 derece, gece ise 9-10 derece olacak.

Bu dönemde Erzurum'da hava koşulları değişebilir. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken yanınıza uygun bir yağmurluk veya şemsiye almanız faydalı olacaktır. Gündüzleri sıcaklık 27-28 dereceye ulaşabilir. Bu nedenle güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş kremi kullanmalısınız. Gece saatlerinde sıcaklık 14-15 dereceye düşecektir. Hafif bir ceket veya hırka bulundurmak rahatlık sağlayacaktır.

Erzurum'da 8 Ağustos 2026 Cumartesi günü güneşli ve yer yer bulutlu bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde yağışlı koşullar etkili olacaktır. Hava koşullarına uygun hazırlık yaparak dışarı çıkmak konforlu bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.