HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Erzurum Hava Durumu! 08 Ağustos Cumartesi Erzurum hava durumu nasıl?

Erzurum'da 8 Ağustos 2026 Cumartesi günü güneşli ve yer yer bulutlu bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklık 27-28 dereceye ulaşacak. Ancak, 9 Ağustos Pazar günü gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bu tarihlerde gündüz sıcaklık 24-25 dereceye düşerken, gece ise 13-14 derece olacak. Hava koşullarını dikkate alarak uygun giysiler ve yağmurluk hazırlamak önemli. Gece saatlerinde sıcaklık 14-15 dereceye gerileyecek.

Erzurum Hava Durumu! 08 Ağustos Cumartesi Erzurum hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

8 Ağustos 2026 Cumartesi günü Erzurum'da hava durumu güneşli ve yer yer bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 27-28 derece civarında. Gece ise sıcaklık 14-15 derece arasında seyredecek. Bu durum, Erzurum'un tipik Ağustos havasını yansıtıyor. Yaz aylarında gündüz 27-28 derece, gece 14-15 derece sıcaklıklar görülür.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 9 Ağustos Pazar günü bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bu gün gündüz sıcaklık 24-25 derece, gece ise 13-14 derece olacak. 10 Ağustos Pazartesi günü de bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Sıcaklık gündüz 20-21 derece, gece 11-12 derece arasında değişecek. 11 Ağustos Salı günü muhtemel sağanak veya gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklık 21-22 derece, gece ise 9-10 derece olacak.

Bu dönemde Erzurum'da hava koşulları değişebilir. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken yanınıza uygun bir yağmurluk veya şemsiye almanız faydalı olacaktır. Gündüzleri sıcaklık 27-28 dereceye ulaşabilir. Bu nedenle güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş kremi kullanmalısınız. Gece saatlerinde sıcaklık 14-15 dereceye düşecektir. Hafif bir ceket veya hırka bulundurmak rahatlık sağlayacaktır.

Erzurum'da 8 Ağustos 2026 Cumartesi günü güneşli ve yer yer bulutlu bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde yağışlı koşullar etkili olacaktır. Hava koşullarına uygun hazırlık yaparak dışarı çıkmak konforlu bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Jandarma trafik ekiplerinden "Reflektör tak, görünür ol" uygulamasıJandarma trafik ekiplerinden "Reflektör tak, görünür ol" uygulaması
Atlı jandarmalar Salda Gölü'nde devriyedeAtlı jandarmalar Salda Gölü'nde devriyede

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Çerçeve yasa' teklifi komisyonda kabul edildi

'Çerçeve yasa' teklifi komisyonda kabul edildi

Gündem yaratan Selahattin Demirtaş iddiası! Akın Gürlek’ten açıklama geldi

Gündem yaratan Selahattin Demirtaş iddiası! Akın Gürlek’ten açıklama geldi

Romelu Lukaku, Süper Lig devine imzayı atıyor! Haber yolladı

Romelu Lukaku, Süper Lig devine imzayı atıyor! Haber yolladı

Konuşanlar'da resmen kendini ihbar etti! Hemen gözaltına alındı

Konuşanlar'da resmen kendini ihbar etti! Hemen gözaltına alındı

Eminevim, Fuzul Ev, Birevim... BDDK'dan yeni karar: Limitler yeniden düzenlendi

Eminevim, Fuzul Ev, Birevim... BDDK'dan yeni karar: Limitler yeniden düzenlendi

Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar: SGK'dan emekliye faiz!

Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar: SGK'dan emekliye faiz!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.