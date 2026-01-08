HABER

Erzurum Hava Durumu! 08 Ocak Perşembe Erzurum hava durumu nasıl?

Erzurum'da 8 Ocak 2026 tarihinde hava durumu, kış koşullarının belirgin özelliklerini yansıtacak. Soğuk ve karla karışık yağmurlarla başlayacak gün, sabah saatlerinde -6 ile -8 derece arasında sıcaklık gösterecek. Gün boyunca az bulutlu geçen havanın ardından ilerleyen saatlerde bulutlanma artacak. Yüksek nem oranı ve rüzgar, dışarıda kalın giyinmeyi zorunlu kılacak. Önümüzdeki günlerde ise kar yağışı bekleniyor.

Ufuk Dağ

Erzurum'da 8 Ocak 2026 Perşembe günü hava durumu kış koşullarının özelliklerini yansıtacak. Soğuk ve karla karışık yağmurlu bir gün olacak. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı -6 ile -8 derece civarında. Akşam saatlerinde ise sıcaklık -3 ile -4 derece arasında kalacak. Gün boyunca hava genellikle az bulutlu olacak. Ancak ilerleyen saatlerde bulutlanma artacak. Rüzgar güney yönünden saatte 6 ile 8 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Nem oranı ise %55 ile %71 arasında değişiklik gösterecek. Bu durum Erzurum'da tipik kış koşullarının yaşanacağını gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde Erzurum'da hava durumu değişkenlik gösterecek. 9 Ocak Cuma günü kar yağışı geçişleri bekleniyor. Sıcaklıklar 0 ile -9 derece arasında değişecek. 10 Ocak Cumartesi günü hafif kar yağışı öngörülüyor. Sıcaklıklar -2 ile -17 derece arasında olacak. 11 Ocak Pazar günü zaman zaman kar ve hafif kar sağanağı bekleniyor. Bu günlerde sıcaklıklar -2 ile -3 derece arasında seyredecek. Genel olarak hava durumu, karla karışık yağmurların ve soğuk koşulların devam edeceğini gösteriyor.

Bu soğuk ve karla karışık yağmurlu günlerde dışarı çıkarken kalın giyinmek önemlidir. Termal içlikler, kışlık mont, atkı, bere ve eldiven kullanmak gerekir. Rüzgarlı ve soğuk hava koşullarına karşı hazırlıklı olmalıyız. Böylece sağlığımızı koruyabiliriz. Karla karışık yağmurlu günlerde yollarda buzlanma riski artar. Bu nedenle sürücüler dikkatli olmalıdır. Araçların kış koşullarına uygun olduğundan emin olunmalıdır. Bu önlemler, Erzurum’da geçirdiğimiz kış günlerini daha güvenli hale getirebilir.

