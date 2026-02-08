Erzurum Hava Durumu! 08 Şubat Pazar Erzurum hava durumu nasıl?

Erzurum'da 8 Şubat 2026 Pazar günü hava durumu soğuk, bulutlu ve karasal iklimin etkisi altında olacak. Gündüz sıcaklığı 2 derece civarında seyredecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 0 dereceye düşecek. Gece saatlerinde hafif kar yağışı bekleniyor. Rüzgar güneybatıdan saatte 10 kilometre hızla esmesi tahmin ediliyor. Nem oranı %85 civarında olacak.

Erzurum'un kış koşulları tipik özellikler taşıyor. Şehir, deniz seviyesinden 1850 metre yükseklikte bulunuyor. Bu yükseklik, kış aylarını uzun ve sert geçiriyor. Genellikle hava durumu soğuk ve kar yağışlıdır.

Önümüzdeki günlerde benzer hava durumu devam edecek. 9 Şubat Pazartesi gününde zaman zaman kar ve hafif kar sağanağı bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 4 derece civarında olacak. Gece sıcaklıkları ise -1 dereceyi bulacak. 10 Şubat Salı günü ıslak kar geçişleri görülebilir. 11 Şubat Çarşamba günü kar yağışı ihtimali bulunuyor. Sıcaklıklar gündüz 2-3 derece, gece -2 derece civarında seyredecek.

Bu hava koşulları altında dikkatli olmak önemlidir. Erzurum'da yaşayanlar ve ziyaretçiler yolculuk yaparken tedbirli olmalıdır. Kar ve buzlanma nedeniyle kayma riski vardır. Sokaklarda yürürken kaygan zeminlere dikkat edilmelidir. Uygun ayakkabılar tercih edilmelidir. Soğuk hava nedeniyle hipotermi riskine karşı sıcak giyinilmelidir. Açık hava etkinliklerini sınırlamak da faydalı olacaktır.

Erzurum'un kış aylarındaki hava durumu genellikle soğuk ve kar yağışlıdır. Bölgenin coğrafi konumu ve yüksekliği bu durumu etkiliyor. Erzurum'a seyahat edecekler hava durumunu takip etmelidir. Gerekli önlemler almak önemlidir.