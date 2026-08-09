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Erzurum Hava Durumu! 09 Ağustos Pazar Erzurum hava durumu nasıl?

Erzurum'da 9 Ağustos 2026 tarihinde hava durumu değişkenlik gösterecek. Gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı gün boyunca sıcaklık 24-25 derece arasında seyredecek. Gece ise sıcaklık 12-13 dereceye düşecek. Açık hava etkinlikleri planlayanların ani yağışlar için önceden önlem alması önem taşıyor. Önümüzdeki günlerde de hava durumunun farklılık göstermesi bekleniyor. 10 Ağustos'ta da benzer koşullar yaşanacak.

Erzurum Hava Durumu! 09 Ağustos Pazar Erzurum hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Erzurum'da, 9 Ağustos 2026 Pazar günü hava durumu değişkenlik gösterecek. Bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Gündüz hava sıcaklığı 24 ila 25 derece arasında olacak. Gece ise 12 ila 13 derece civarında tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 11 km/s olarak öngörülüyor.

Açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkatli olmak önemlidir. Ani yağışlar ve gök gürültüsü, dışarıda olanlar için sürpriz olabilir. Bu nedenle, şemsiye veya yağmurluk gibi koruyucu önlemler almak faydalıdır.

Erzurum'daki hava durumu önümüzdeki günlerde değişken kalacak. 10 Ağustos Pazartesi günü bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar devam edecek. Gündüz sıcaklık 21 ila 22 derece arasında olacak. Gece ise 11 ila 12 derece civarında olacağı öngörülüyor. 11 Ağustos Salı günü de benzer hava koşulları yaşanacak. 12 Ağustos Çarşamba günü ise hava daha sakinleşecek ve güneşli geçeceği tahmin ediliyor.

Bu dönemde, hava koşullarının değişkenliği göz önünde bulundurulmalı. Planlarınızı esnek tutmak ve hava durumunu takip etmek önerilir. Ani yağışlara karşı hazırlıklı olmak için yanınızda koruyucu ekipman bulundurmanız faydalı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
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