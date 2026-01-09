Erzurum Hava Durumu! 09 Ocak Cuma Erzurum hava durumu nasıl?

Bugün, 9 Ocak 2026 Cuma günü, Erzurum'da hava durumu soğuk ve karlı olacak. Gündüz hava sıcaklığı sıfırın biraz altında. Gece ise sıfırın çok altında olacağı tahmin ediliyor. Erzurum'daki hava durumu kar yağışlı olacak.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. Cumartesi günü hafif kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklığı gündüz sıfırın biraz altında, gece ise sıfırın çok altında olacak. Pazar günü zaman zaman kar ve hafif kar sağanağı görülebilir. Gündüz sıcaklık sıfırın biraz altında, gece sıfırın biraz üzerinde olacak. Pazartesi günü hafif kar yağışı devam edecek. Gündüz sıcaklığı sıfırın biraz altında olacak. Gece de sıcaklık sıfırın biraz altında olması bekleniyor.

Bu soğuk ve karlı hava koşullarında dışarı çıkarken dikkatli olmak önem taşır. Kalın ve kat kat giyinmek gereklidir. Termal içlikler, kışlık mont, atkı, bere, eldiven ve termal çorap kullanmak faydalıdır. Sürücüler için görüş mesafesinin düşük olabileceği unutulmamalıdır. Yollarda buzlanma da olabilir. Araçların kış lastiklerinin takılması önemlidir. Sürüş esnasında dikkatli olunmalıdır.

Erzurum'da 9 Ocak 2026 Cuma günü ve önümüzdeki günlerde hava durumu soğuk ve karlı geçecek. Bu koşullarda uygun giyim ve dikkatli sürüş önemlidir. Uygun önlemler alarak güvenliğinizi sağlayabilirsiniz.