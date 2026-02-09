HABER

Erzurum Hava Durumu! 09 Şubat Pazartesi Erzurum hava durumu nasıl?

Erzurum'da 9 Şubat 2026 tarihinde hava durumu soğuk ve bulutlu bir seyir izliyor. Gündüz sıcaklık 2 dereceyken akşam 0 dereceye düşecek. Gece ise -2 derece olacak ve hissedilen sıcaklık -6 dereceyi bulacak. Yağış ihtimali yüksek, yani sabah ve gece saatlerinde hafif kar yağışı bekleniyor. Bu dönem için kalın giysilerle dışarı çıkmak ve buzlanmalara karşı dikkatli olmak son derece önemlidir.

Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 9 Şubat 2026 Pazartesi, Erzurum'da hava durumu soğuk ve bulutlu. Gündüz sıcaklık 2 derece civarında. Akşam saatlerinde sıcaklık 0 derece civarında seyredecek. Gece sıcaklıkları -2 derece olacak. Hissedilen sıcaklık gündüz -4, akşam -5 ve gece -6 derece civarında. Rüzgar güneybatıdan saatte 15 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %83, gündüz %73, akşam %79 ve gece %80 civarında. Yağış ihtimali yüksek. Sabah ve gece saatlerinde hafif kar yağışı bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde Erzurum'da hava durumu soğuk ve yağışlı devam edecek. Salı günü gündüz sıcaklık 2, gece -2 derece civarında olacak. Çarşamba günü gündüz 3, gece -6 derece olacak. Perşembe günü gündüz 2, gece 0 derece civarında seyredecek. Bu günlerde yağış ihtimali yüksek. Kar yağışı bekleniyor.

Soğuk ve yağışlı hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Dışarı çıkarken kalın kıyafetler giymek gereklidir. Kışlık mont, atkı, bere ve eldiven gibi koruyucu giysiler faydalı olacaktır. Yağış ihtimali nedeniyle şemsiye veya yağmurluk bulundurmak önemlidir. Buzlanma riski bulunuyor. Yolda yürürken ve araç kullanırken dikkatli olunmalıdır. Seyahat planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Gerekli önlemleri alarak olumsuz durumların önüne geçmek mümkündür.

