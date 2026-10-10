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Erzurum Hava Durumu! 10 Ekim Cumartesi Erzurum hava durumu nasıl?

Erzurum'da 10 Ekim 2026 tarihinde hava durumu, sonbahar özellikleri sergileyecek. Bugün sıcaklık 19-22 derece arasında değişiyor ve bulutlu hava etkili. Hafif yağışlar, dışarıda vakit geçireceklerin hazırlıklı olmasını gerektiriyor. Yürüyüş yapacakların sıcak giysilerle önlem alması faydalı. Önümüzdeki günlerde benzer soğuk ve yağışlı hava koşulları devam edecek. Sonbahar, doğanın güzelliklerini keşfetmek için uygun bir zaman sunuyor.

Erzurum Hava Durumu! 10 Ekim Cumartesi Erzurum hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Erzurum’da 10 Ekim 2026 Cumartesi günü hava durumu, tipik sonbahar özelliklerini yansıtacak. Bugün, hava genellikle bulutlu ve serin. Sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Zaman zaman hafif yağışlar görülecek. Bu durum, havanın daha serin hissettirmesine neden oluyor. Şehir merkezindeki yürüyüşler için sıcak giysiler tercih edilmesi önemli. Güneş, ara ara bulutların arasından sızacak. Ancak, bulutlu hava ve yağışlar bu fırsatı kısıtlayabilir.

Erzurum hava durumu, dışarıda zaman geçirecekler için değişkenlik gösterebilir. Kısa süreli ve hafif bir yağış olasılığı var. Özellikle yürüyüş planlayanlar, aniden ortaya çıkabilecek yağışlar için hazırlıklı olmalı. Küçük bir şemsiye ya da rüzgarlık almak faydalı olur. Hava serin olduğu için cebinizde ceket bulundurmak mantıklı.

Önümüzdeki günlerde hava durumu, genel olarak benzer bir seyir izleyecek. 11 Ekim Pazar günü sıcaklıkların 18 derece civarında olması bekleniyor. Bulutlar, yine havayı kaplamaya devam edecek. Erzurum'da daha fazla yağış öngörülüyor. Bunun için, dışarıda vakit geçireceklerin yağışlara karşı hazırlıklı olması önemli. 12 Ekim Pazartesi günü, sıcaklıkların 17 dereceye düşmesi söz konusu.

İlerleyen günler için önerim, dışarıda geçireceğiniz zaman dilimlerinde hafif bir yağmurluk almanız. Kalın giysileri göz önünde bulundurmalısınız. Yaz aylarının sıcak günleri geride kalıyor. Sonbahar sertliğine hazırlıklı olmakta fayda var. Şehrin doğal güzelliklerini keşfederken, havanın değişkenliğine dikkat etmelisiniz. Erzurum'un sonbahar havası, doğanın güzelliklerini keşfetmek için güzel bir fırsat sunuyor. Aynı zamanda üzerimizi kalın tutmayı da unutmamak gerekiyor.

Bugünkü hava durumu serin ve yağışlı. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. Erzurum’un eşsiz manzaralarını keşfederken, mevsimin tadını çıkarmak için uygun önlemleri almak oldukça önemli.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
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