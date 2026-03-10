HABER

Erzurum Hava Durumu! 10 Mart Salı Erzurum hava durumu nasıl?

Erzurum'da 10 Mart 2026 Salı günü hava durumu soğuk ve karlı. Gündüz sıcaklıkları 2 derece, akşam saatlerinde ise -1 ile -2 derece arasında değişiyor. Hissedilen sıcaklıklar gündüz -4, akşam ve gece -6 derece olarak bekleniyor. Rüzgar güney yönünden hafif eserken, %68 ile %90 arasında nem oranı gözlemlenecek. Soğuk hava koşullarında buzlanma riski nedeniyle dikkatli olunması ve araçların kış lastikleriyle donatılması öneriliyor.

Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 10 Mart 2026 Salı günü, Erzurum'da hava durumu soğuk ve karlı. Gündüz sıcaklıklar 2 derece civarında seyredecek. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklıklar ise -1 ile -2 derece arasında olacak. Hissedilen sıcaklık gündüz -4, akşam ve gece -6 derece civarında. Rüzgar güney yönünden hafif esmesi bekleniyor. Nem oranı %68 ile %90 arasında değişecek. Gün boyunca hafif kar yağışı beklentisi var.

Erzurum'da önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde soğuk ve karlı. Çarşamba günü gündüz sıcaklıklar 0 derece, gece -11 derece arasında olacak. Perşembe günü gündüz 2, gece -11 derece civarında seyredecek. Cuma günü gündüz 2, gece -8 derece sıcaklık bekleniyor. Rüzgar hafif esmeye devam edecek. Nem oranının yüksek olması muhtemel. Perşembe günü hafif kar yağışı ihtimali bulunuyor.

Bu soğuk ve karlı hava koşullarında Erzurum'da dikkatli olunması önemlidir. Yolda seyahat ederken buzlanma ve don olaylarına karşı tedbir almak gerekir. Araçların kış lastikleriyle donatılması sağlanmalıdır. Ayrıca, açık alanlarda uzun süre kalınmamalıdır. Uygun giyim tercih edilmelidir. Evlerde ısınma sistemlerinin düzgün çalıştığından emin olunmalıdır. Su borularının donmaması için gerekli önlemler alınmalıdır. Bu şekilde Erzurum'daki hava koşullarından etkilenme durumu asgariye indirilebilir.

