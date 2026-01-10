HABER

Erzurum Hava Durumu! 10 Ocak Cumartesi Erzurum hava durumu nasıl?

Erzurum, 10 Ocak 2026 Cumartesi günü kışın tipik soğuk hava koşullarıyla karşı karşıya. Sıcaklıklar -5 ile -14 derece arasında değişirken, sabah saatlerinde hafif kar yağışı bekleniyor. Erzurum'da dışarı çıkarken kalın giysiler ve su geçirmeyen ayakkabılar giymek önem taşıyor. Önümüzdeki günlerde de benzer hava durumu devam edecek. Olası kayma riski ve ulaşımda aksaklıklar için dikkatli olunmalı. Djangozlar kar lastiklerini unutmamalıdır.

Devrim Karadağ

Bugün, 10 Ocak 2026 Cumartesi. Erzurum'da hava koşulları kışın tipik özelliklerini yansıtıyor. Sabah saatlerinde hafif kar yağışı bekleniyor. Sıcaklıklar -5 ile -14 derece civarında seyredecek. Gün boyunca hava sıcaklıkları bu aralıkta değişecek. Erzurum'un soğuk iklimi bir kez daha gözler önüne seriliyor.

Bu hava durumu, kışın soğuk ve karla kaplı günlerini hatırlatıyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcak tutan kıyafetler giyilmesi önemlidir. Kat kat giyinmek ve su geçirmeyen ayakkabılar tercih edilmelidir. Yolda yürürken kayma riski vardır. Bu nedenle dikkatli olunmalıdır. Araç kullanırken kar lastikleri kullanılmalıdır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 11 Ocak Pazar günü hafif kar yağışı bekleniyor. Sıcaklıklar -2 ile -3 derece arasında olacak. 12 Ocak Pazartesi günü hafif kar sağanağı ihtimali var. Sıcaklıklar -1 ile -4 derece arasında değişecek. 13 Ocak Salı günü kar yağışı geçişleri bekleniyor. Sıcaklıklar -2 ile -14 derece arasında olacak.

Bu dönemde Erzurum'da hava durumu soğuk ve karla kaplı olacak. Dışarı çıkarken kalın kıyafetler giymek önemlidir. Su geçirmeyen giysiler tercih edilmelidir. Ayakları sıcak tutmak için termal çoraplar kullanılmalıdır. Araçlarda da kar lastikleri bulundurulması gerekiyor. Olası olumsuz hava koşullarına karşı bu önlemler önemlidir. Ulaşımda aksaklıklar yaşanabilir. Seyahat planlarınızı yaparken hava durumunu kontrol edin.

Erzurum'da 10 Ocak 2026 Cumartesi günü hava durumu soğuk ve karla kaplı olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Erzurum'da yaşayanların ve ziyaretçilerin hava durumuna uygun hazırlıklı olmaları önemlidir.

hava durumu Erzurum
