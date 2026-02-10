HABER

Erzurum Hava Durumu! 10 Şubat Salı Erzurum hava durumu nasıl?

Erzurum'da 10 Şubat 2026 tarihi itibarıyla soğuk hava ve yoğun kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklıkları -2 ile 1 derece arasında değişecek. Yoğun kar yağışı ve yüksek nem oranı, ulaşımda zorluklar yaratabilir. Sürücülerin kayma riskine karşı dikkatli olmaları gerekiyor. Önümüzdeki günlerde hava durumu değişerek hafif kar ve yağmur öngörülüyor. Sağlık açısından uygun kıyafetlerin giymesi önem taşıyor.

Seray Yalçın

Bugün, 10 Şubat 2026 Salı. Erzurum'da hava durumu soğuk ve kar yağışlı. Gün boyunca hava sıcaklıkları -2 ile 1 derece arasında olacak. Yoğun kar yağışı bekleniyor. Yağış ihtimali %62 civarında. Nem oranı %96. Rüzgar hızı saatte 7 kilometre tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:14. Gün batımı ise 17:45 olarak hesaplandı.

Bu soğuk hava koşulları, Erzurum'da yaşayanlar için zorluklar yaratabilir. Özellikle trafikte dikkatli olunması lazım. Yolda kayma riski yüksek. Açık hava etkinlikleri planlayanlar, kış kıyafetleri giymeli. Hipotermi riskine karşı önlem almak önemli.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 11 Şubat Çarşamba günü hafif kar bekleniyor. Sıcaklıklar -4 ile 2 derece arasında olacak. 12 Şubat Perşembe hafif kar yağışı tahmin ediliyor. Sıcaklıklar -1 ile 4 derece arasında değişecek. 13 Şubat Cuma günü ise yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 1 ile 6 derece arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarına bağlı olarak yollar kaygan olabilir. Sürücülerin dikkatli olması gerekir. Kış lastiği kullanmalılar. Uygun kıyafetler giymeleri sağlık açısından önemlidir. Evlerde ısınma sistemlerinin bakımına dikkat edilmeli. Su borularının donma riskine karşı korunması gerekiyor.

Erzurum'da 10 Şubat 2026 Salı günü yoğun kar yağışı bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. Hava tahminlerini düzenli takip etmek önemli. Gerekli önlemleri almak, olumsuz hava koşullarından etkilenmemek için şart.

