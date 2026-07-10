Erzurum Hava Durumu! 10 Temmuz Cuma Erzurum hava durumu nasıl?

10 Temmuz 2026 Cuma günü, Erzurum'da hava durumu keyifli. Gün boyunca bol güneş ışığı bekleniyor. Hava sıcaklığı 27 - 29 derece civarında olacak. Gece saatlerinde sıcaklıklar 13 - 15 derece arasında seyredecek. Bu durum, serin akşamları sevenler için ideal bir ortam sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. Cumartesi ve Pazar günleri hava sıcaklıkları 25 - 28 derece arasında olacak. Bol güneş ışığı ile gün geçeceği bekleniyor. Gece sıcaklıkları ise 13 - 15 derece civarında kalacak. Bu, açık hava etkinlikleri ve doğa yürüyüşleri için mükemmel bir fırsat sunuyor.

Günün en sıcak saatlerinde dışarıda vakit geçirirken dikkat etmelisiniz. Akşam serinliğine karşı hazırlıklı olmakta fayda var. Gündüzleri güneş ışığından bolca faydalanmalısınız. Akşamları hafif bir ceket veya hırka almak, serin havaya karşı koruyacaktır. Bol su içmeyi ve güneş koruyucu ürünler kullanmayı ihmal etmeyin. Bu, sağlığınız açısından önemli.

Erzurum'da 10 Temmuz Cuma günü ve takip eden günlerde hava durumu elverişli olacak. Güzel havayı en iyi şekilde değerlendirmek için hazırlıklı olmalısınız. Açık hava etkinliklerinizi planlayarak keyfini çıkarabilirsiniz.