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Erzurum Hava Durumu! 11 Ağustos Salı Erzurum hava durumu nasıl?

Erzurum'da hava durumu, 11 Ağustos 2026 Salı günü değişkenlik gösterecek. Gün boyunca sıcaklıklar 11 ile 20 derece arasında değişecek. Öğleden sonra yağış bekleniyor. Dışarı çıkanlar için bir şemsiye almak faydalı olacak. Önümüzdeki günlerde, 12 ve 13 Ağustos'ta yer yer bulutlu ve sağanak ihtimali mevcut. Bu süreçte, hava koşullarına uygun kıyafetler giymek ve yağışa karşı koruyucu önlemler almak önem taşımaktadır.

Erzurum Hava Durumu! 11 Ağustos Salı Erzurum hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 11 Ağustos 2026 Salı, Erzurum'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Gün boyunca hava sıcaklıkları 11 ile 20 derece arasında olacak. Özellikle öğleden sonra sağanak yağış ya da gök gürültülü sağanak bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır.

Erzurum'da önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 12 Ağustos Çarşamba günü yer yer bulutlu ve ardından güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 10 ile 23 derece arasında olacak. 13 Ağustos Perşembe günü sağanak ya da gök gürültülü sağanak ihtimali var. Sıcaklıklar 12 ile 22 derece arasında değişecek. 14 Ağustos Cuma günü yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Sıcaklıklar 11 ile 20 derece arasında olacak.

Bu dönemde hava koşulları değişken olacak. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymeniz önemlidir. Ayrıca yağışa karşı koruyucu önlemler almanız gerekiyor. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak, sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
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