Erzurum Hava Durumu! 11 Mayıs Pazartesi Erzurum hava durumu nasıl?

11 Mayıs 2026 Pazartesi günü Erzurum’da hava durumu yer yer sağanakların etkili olacağı bir gün olarak öngörülüyor. Hava sıcaklığının 17 - 18 derece civarında olması bekleniyor. Bu sıcaklıklar Erzurum'un yüksek rakımından kaynaklanan serin iklim özelliklerini yansıtmakta.

Önümüzdeki günlerde Erzurum'da hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 12 Mayıs Salı günü hava sıcaklığının 16 - 17 derece arasında olması tahmin ediliyor. Ayrıca sağanak yağışların devam etmesi öngörülüyor. 13 Mayıs Çarşamba günü hava sıcaklığının 15 - 16 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi de ihtimaller arasında. 14 Mayıs Perşembe günü ise hava sıcaklıklarının 17 - 18 dereceye yükselebileceği tahmin ediliyor. Bulutluluğun artması da bekleniyor.

Bu dönemde Erzurum'da hava koşulları genellikle yağışlı ve serin olacak. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız ani yağışlardan korunmanıza yardımcı olacaktır. Serin hava koşullarına uygun giyinmek sağlığınızı korumanıza destek verir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha da düşebileceğinden kat kat giyinmek pratik bir çözüm sunar.

Erzurum'un yüksek rakımı ve dağlık yapısı hava koşullarının hızlı değişmesine neden olabilir. Bu nedenle hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek önemlidir. Planlarınızı buna göre yaparsanız olası sürprizlere karşı hazırlıklı olursunuz. Yağışlı günlerde yolların kayganlaşabileceğini unutmamak gereklidir. Araç kullanırken dikkatli olmak da önemlidir.

Erzurum'da 11 Mayıs Pazartesi günü ve sonraki günlerde hava durumu yağışlı ve serin koşulların hakim olacağı bir dönem olarak öngörülüyor. Uygun hazırlıklarla hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak günlük yaşamınızı daha konforlu hale getirebilir.