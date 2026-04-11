Erzurum Hava Durumu! 11 Nisan Cumartesi Erzurum hava durumu nasıl?

Erzurum'da 11 Nisan Cumartesi günü hava durumu, soğuk ve yağışlı koşullarla şekillenecek. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar 3 derece civarında olacak. Hafif karla karışık yağmur bekleniyor. Gece sıcaklıkları ise -5 dereceye kadar düşebilir. Bu durum, Erzurum’un karasal ikliminin tipik özelliklerini yansıtıyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 12 Nisan Pazar günü gündüz sıcaklıkları 2 derece civarında olacak. Karla karışık yağmur ihtimali bulunuyor. 13 Nisan Pazartesi günü sıcaklıklar 0 dereceye kadar düşebilir. Hafif kar yağışı bekleniyor. 14 Nisan Salı günü hava sıcaklıkları 2 derece civarında olacak. Artan bulutlar görülecek.

Bu soğuk ve değişken hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Dışarı çıkarken kalın giysiler giymelisiniz. Su geçirmez ayakkabılar tercih edilmelidir. Karla kaplı zeminlerde kayma riski bulunmaktadır. Bu nedenle dikkatli olunmalı ve araç kullanırken yavaş sürülmelidir. Bu önlemlerle Erzurum'daki hava koşullarına daha iyi uyum sağlayabilirsiniz.