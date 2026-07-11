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Erzurum Hava Durumu! 11 Temmuz Cumartesi Erzurum hava durumu nasıl?

Erzurum'da hava durumu 11 Temmuz 2026 tarihinde oldukça keyifli. Güneşli ve sıcak bir gün bekleniyor. Hava sıcaklığı 27 ile 29 derece arasında değişecek. Gece ise 12-13 derece civarında seyredecek. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar 28-30 dereceye ulaşacak. Dışarıda vakit geçirecekler için güneşten korunmak ve bol su içmek önemli. Akşam serinliği için ceket veya hırka bulundurmak da faydalı olacaktır.

Erzurum Hava Durumu! 11 Temmuz Cumartesi Erzurum hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 11 Temmuz 2026 Cumartesi. Erzurum'da hava durumu keyifli. Gün boyunca bol güneş ışığı bekleniyor. Hava sıcaklığı 27 - 29 derece arasında olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 12 - 13 derece civarında seyredecek. Bu, serin akşamları sevenler için ideal bir ortam sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu güneşli ve sıcak geçecek. 12 Temmuz Pazar günü hava sıcaklığı 28 - 29 derece olacak. Gece sıcaklıkları ise 13 - 15 derece arasında değişecek. 13 Temmuz Pazartesi günü sıcaklıklar 29 - 30 dereceyi bulacak. Gece sıcaklıkları 12 - 13 derece civarında kalacak. 14 Temmuz Salı günü hava sıcaklıkları 28 - 29 derece arasında olacak. Gece sıcaklıklarının 10 - 11 derece olması bekleniyor.

Bu sıcak günlerde dışarıda vakit geçirecekler için güneşten korunmak önemlidir. Şapka takmak ve güneş kremi kullanmak faydalıdır. Ayrıca bol su içmek, zararlı etkilerden korunmaya yardımcı olur. Akşam serinliğine karşı hazırlıklı olmak için ceket veya hırka bulundurmak iyi bir fikirdir.

Erzurum'un güzel yaz günlerinin tadını çıkarırken hava durumunu takip etmeliyiz. Gerekli önlemleri almak, sağlıklı ve keyifli bir gün geçirmeye yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
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