Erzurum Hava Durumu! 12 Aralık Cuma Erzurum hava durumu nasıl?

Erzurum'da hava durumu 12 Aralık 2025 Cuma itibarıyla soğuk ve bulutlu geçecek. Gündüz sıcaklık 2 derece, akşam ise 0 derece olacak. Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterecek. 13 Aralık'ta kar yağışı bekleniyor. Pazar günü sıcaklık -8 dereceye inebilir. Bu soğuk havada dışarı çıkanların kalın giyinmesi ve kayma riskine karşı dikkatli olması gerekiyor. Araç kullanırken lastiklerin kontrol edilmesi de önemli.

Taner Şahin

Bugün, 12 Aralık 2025 Cuma günü, Erzurum'da hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 2 derece civarında. Akşam saatlerinde ise sıcaklığın 0 derece olması bekleniyor. Rüzgar batı yönünden saatte 6 kilometre hızla esecek. Nem oranı %77 civarında olacak. Sonuç olarak, Erzurum'da hava durumu soğuk ve bulutlu olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 13 Aralık Cumartesi günü sıcaklık 0 derece civarında olacak. Hafif kar yağışlarının görülmesi bekleniyor. 14 Aralık Pazar günü ise sıcaklığın -8 dereceye düşmesi tahmin ediliyor. Hafif kar yağışlarının devam etmesi söz konusu. 15 Aralık Pazartesi günü sıcaklık -7 derece civarında olacak. Hafif kar yağışlarının sürmesi bekleniyor.

Bu soğuk hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Erzurum'da yaşayanların ve ziyaretçilerin önlem alması gerekiyor. Dışarı çıkarken kalın ve su geçirmez giysiler tercih edilmelidir. Karla kaplı zeminlerde kayma riski bulunmaktadır. Araç kullanırken lastikler kontrol edilmeli. Yol durumuna uygun hızda seyahat edilmesi öneriliyor. Bu önlemler, olumsuz etkileri en aza indirmeye yardımcı olur.

