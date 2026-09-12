HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Erzurum Hava Durumu! 12 Eylül Cumartesi Erzurum hava durumu nasıl?

Erzurum, 12 Eylül Cumartesi 2026 tarihinde güneşli ve sıcak bir hava ile karşıladı. Gün içindeki sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişiyor, bu da açık hava etkinlikleri için idealdir. Akşam saatlerinde sıcaklık 17 dereceye düşse de, eğlenceli anlar için yine de uygun bir ortam sunuyor. Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterebilir. Dışarıda vakit geçirirken uygun giyinmek ve hava koşullarını göz önünde bulundurmak önem taşıyor.

Erzurum Hava Durumu! 12 Eylül Cumartesi Erzurum hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Erzurum hava durumu, 12 Eylül Cumartesi 2026 tarihinde güzel bir gün sunuyor. Şehir, sabah saatlerinden itibaren güneşli. Termometreler, gün içerisinde 19 ile 22 derece arasında sıcaklık gösteriyor. Bu, Erzurum'un doğal güzelliklerini keşfetmek için ideal hava koşulu. Gün boyunca güneş ışıkları, şehrin tarihi dokusunu ön plana çıkarıyor. Soğuk iklimi ile bilinen Erzurum'da, sıcak havanın tadını çıkarmak için dışarıda vakit geçirmek cezbedici.

Akşam saatlerine doğru hava sıcaklığında hafif bir düşüş öngörülüyor. Ancak bu düşüş, dışarıda zaman geçirenler için rahatsız edici olmayacak. Akşam üstü güzel bir hava ile dostlarınızla buluşma imkanı sunuyor. Sıcaklık 17 derece civarına geriliyor. Dışarıda oturum yapmayı planlıyorsanız, hafif bir üst giysi almanız yeterli olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 13 Eylül Pazar günü gökyüzünde bulutlar olacak, ama genel olarak açık bir hava bekleniyor. Sıcaklık aralığı 18 ile 23 derece arasında değişebilir. Hafta ortasında hava daha değişken olabilir. 14 Eylül Salı günü havanın serinlemesi ve biraz daha kararması bekleniyor. Bu günlerde, dışarıda sentetik giysiler kullanmak, soğuma durumlarına karşı koruma sağlayacaktır.

Günlük yaşamınıza devam ederken hava durumuna hazırlıklı olmak önemli. Dışarı çıkarken uygun giyinmeye özen göstermelisiniz. Şemsiyenizi veya hafif bir yağmurluğu almayı unutmamalısınız. Hava koşullarını göz önünde bulundurarak hareket etmek, sizi beklenmedik değişikliklere karşı koruyacaktır. Şehrin doğal yapısıyla uyumlu açık havada vakit geçirerek yaz günlerinin keyfini çıkarabilirsiniz.

Erzurum hava durumu, keyifli bir gün sunuyor. Önümüzdeki günlerdeki hava tahminlerine dikkat ederek yazın son günlerinin tadını çıkarmak mümkün. Bu doğal güzellikte daha verimli zaman geçirebilirsiniz.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ses kaydı iddiası istifa getirdi! AK Partili Diyarbakırlı görevi bıraktıSes kaydı iddiası istifa getirdi! AK Partili Diyarbakırlı görevi bıraktı
Öcalan’a özel villa iddiası sonrası Adalet Bakanı'ndan açıklamaÖcalan’a özel villa iddiası sonrası Adalet Bakanı'ndan açıklama

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etmişti! Acar Ünlü kararını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etmişti! Acar Ünlü kararını açıkladı

Mansur Yavaş ile ilgili dikkat çeken anket! Oran geçen aya göre 2 katına çıktı

Mansur Yavaş ile ilgili dikkat çeken anket! Oran geçen aya göre 2 katına çıktı

Vincenzo Italiano'dan Fenerbahçe itirafı

Vincenzo Italiano'dan Fenerbahçe itirafı

Şarkıcı Nev entübe edildi! Ünlü şarkıcının sağlık durumu açıklandı

Şarkıcı Nev entübe edildi! Ünlü şarkıcının sağlık durumu açıklandı

En düşük emekli maaşıyla ilgili çalışma başladı! Yakın zamanda Erdoğan'a sunulacak

En düşük emekli maaşıyla ilgili çalışma başladı! Yakın zamanda Erdoğan'a sunulacak

Dünyaca ünlü markalara kumaş veriyordu! 73 yıllık tekstil devi kapanıyor

Dünyaca ünlü markalara kumaş veriyordu! 73 yıllık tekstil devi kapanıyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.