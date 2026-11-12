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Erzurum Hava Durumu! 12 Kasım Perşembe Erzurum hava durumu nasıl?

Erzurum'da 12 Kasım 2026 tarihinde hava durumu serin bir hava etkisi altında olacak. Gün boyunca değişken sıcaklıklar yaşanacak. Sabah saatlerinde 18 derece olan sıcaklık, öğleden sonra 21 dereceye kadar yükselebilir. Ancak akşam saatlerinde sıcaklık tekrar 17 dereceye düşecek. Yerel halk ve ziyaretçilerin, değişken hava koşullarına göre giyinmeleri ve dışarıda geçirecekleri zamanı planlamaları önem taşıyor. Kış kıyafetleri ve şemsiyelerin hazır bulundurulması faydalı olacaktır.

Erzurum Hava Durumu! 12 Kasım Perşembe Erzurum hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Erzurum'da 12 Kasım 2026 tarihi itibarıyla hava durumu serin bir havanın etkisinde olacak. Kış mevsiminin habercisi bir hava durumu gözlemlenecek. Bugün hava oldukça değişken. Sabah saatlerinde bulutlu bir hava hakim. Öğleden sonra birkaç saatlik güneşli dönemler bekleniyor. Sıcaklık ise 19 ile 22 derece arasında değişim gösterecek. Bu durum, yerel halk ve ziyaretçiler için önemli bir konu haline geliyor. Dışarıda vakit geçirecekler, sıcak bir kış kıyafeti giymeli.

Bugün için sıcaklık tahminleri dikkate alındığında, sabah 18 derece seviyelerinde hissedilecek. Öğleden sonraki saatlerde ise sıcaklık 21 dereceye kadar yükselebilir. Ancak akşam saatlerinde sıcaklığın tekrar düşmesi bekleniyor. Akşam tekrar 17 derece civarlarına dönülmesi öngörülüyor. Dışarıda geçireceğiniz süreyi bu değişken hava durumuna göre planlamak mantıklı olacaktır. Erzurum’daki gün boyunca güneş çıkması bekleniyor. Bununla birlikte, aniden kapanabilecek bulutlar ve yer yer yağışlı durumlar da düşünüldüğünde hazırlıklı olunması gerekebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu dalgalı bir seyir izleyecek. Kışın gelmesiyle birlikte sıcaklıkların hafta sonuna doğru düşeceği tahmin ediliyor. Hafta ortasına kadar 18 ile 21 derece arasında hafif sıcaklıklar yaşanabilir. Sonraki günlerde sıcaklık 15 derece seviyelerine gerileyebilir. Doğanın sunduğu bu değişken hava durumuna karşı hazırlıklı olmalısınız. Dışarıda uzun süre vakit geçirecekler, bir şemsiye veya rüzgâr geçirmez bir mont bulundurmalı. Akşam saatlerinde sıcak içecekler tercih ederek, soğuk hava etkisinden korunmak yararlı olur.

Bölgedeki yüksek nem oranlarına ve ani hava değişimlerine dikkat etmek gerekir. Kıyafet tercihinizi üzerine katman ekleyebileceğiniz şekilde yapmalısınız. Erzurum'daki hava durumu, önümüzdeki günlerde serinletici etki gösterecek. Yer yer yağışlı hava, soğuk hissiyatı artıracaktır. Doğa karşısında kıyafet seçimleriniz kadar, araç kullanırken de dikkatli olmanızda büyük yarar bulunuyor. Yolda oluşabilecek ıslaklıklara karşı tedbir almak önemlidir.

Erzurum'da 12 Kasım'daki hava durumu gün boyunca değişkenlik gösterecek. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların düşeceği bir sürece adım atıyoruz. Havanın zaman zaman çalkantılı olabileceği bu günlerde, sağlık ve konfor açısından tedbir almak önemlidir. Soğuk havaların etkilerini en aza indirmek için hazırlıklı olmalısınız.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
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