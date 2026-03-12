HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Erzurum Hava Durumu! 12 Mart Perşembe Erzurum hava durumu nasıl?

Erzurum'da 12 Mart 2026 Perşembe günü hava genellikle güneşli olacak. Gündüz sıcaklığının 1 derece civarında seyredeceği, gece ise -11 dereceye kadar düşeceği öngörülüyor. Önümüzdeki günlerdeki hava koşulları kısmen değişecek. 13 Mart'ta da güneşli bir hava gözlemlenecekken, 14 Mart'ta bulutlu günler başlayacak. 15 Mart'ta beklenen hafif kar yağışına karşı ulaşımda aksamaları önlemek için tedbir almak önem taşımaktadır.

Erzurum Hava Durumu! 12 Mart Perşembe Erzurum hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Erzurum'da, 12 Mart 2026 Perşembe günü hava genellikle güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 1 derece civarında seyredecek. Gece ise sıcaklık -11 dereceye kadar düşecek. Bu durum Erzurum'un Mart ayı havasını yansıtıyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında hafif değişiklikler görülecek. 13 Mart Cuma günü, hava güneşli olacak. Sıcaklıklar 2 ile -9 derece arasında değişecek. 14 Mart Cumartesi günü ise bulutlar artacak. Sıcaklık 2 ile -2 derece arasında olacak.

15 Mart Pazar günü hafif kar yağışı bekleniyor. Sıcaklık 2 ile -1 derece arasında değişecek. Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya dikkat edilmesi önemlidir. Gündüz saatlerinde güneşli havanın tadını çıkarabilirsiniz.

Özellikle 15 Mart'ta hafif kar yağışı beklendiği için dikkatli olunmalıdır. Ulaşımda aksamalar yaşanmaması için gerekli önlemleri almak faydalı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Akın Gürlek duyurdu: Derhal soruşturma başlatıldıAkın Gürlek duyurdu: Derhal soruşturma başlatıldı
CANLI |Saldırı sonrası halka 'klimaları açmayın' çağrısıCANLI |Saldırı sonrası halka 'klimaları açmayın' çağrısı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Pezeşkiyan duyurdu! İşte İran'ın savaşı bitirmek için 3 şartı

Pezeşkiyan duyurdu! İşte İran'ın savaşı bitirmek için 3 şartı

ABD'li senatörün açıklaması kafaları karıştırdı! Pentagon: "140 asker..."

ABD'li senatörün açıklaması kafaları karıştırdı! Pentagon: "140 asker..."

Sadettin Saran canlı yayında Galatasaraylı yıldızı topa tuttu!

Sadettin Saran canlı yayında Galatasaraylı yıldızı topa tuttu!

Kriz çıktı! Yönetmen gönderildi, günü değiştirildi

Kriz çıktı! Yönetmen gönderildi, günü değiştirildi

ŞOK'a araç içi yol kayıt kamerası geliyor!

ŞOK'a araç içi yol kayıt kamerası geliyor!

Akaryakıta yeni zamdan sonra indirim haberi geldi

Akaryakıta yeni zamdan sonra indirim haberi geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.