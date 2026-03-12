Erzurum Hava Durumu! 12 Mart Perşembe Erzurum hava durumu nasıl?

Erzurum'da, 12 Mart 2026 Perşembe günü hava genellikle güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 1 derece civarında seyredecek. Gece ise sıcaklık -11 dereceye kadar düşecek. Bu durum Erzurum'un Mart ayı havasını yansıtıyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında hafif değişiklikler görülecek. 13 Mart Cuma günü, hava güneşli olacak. Sıcaklıklar 2 ile -9 derece arasında değişecek. 14 Mart Cumartesi günü ise bulutlar artacak. Sıcaklık 2 ile -2 derece arasında olacak.

15 Mart Pazar günü hafif kar yağışı bekleniyor. Sıcaklık 2 ile -1 derece arasında değişecek. Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya dikkat edilmesi önemlidir. Gündüz saatlerinde güneşli havanın tadını çıkarabilirsiniz.

Özellikle 15 Mart'ta hafif kar yağışı beklendiği için dikkatli olunmalıdır. Ulaşımda aksamalar yaşanmaması için gerekli önlemleri almak faydalı olacaktır.