Erzurum Hava Durumu! 12 Mayıs Salı Erzurum hava durumu nasıl?

Bugün, 12 Mayıs 2026 Salı günü, Erzurum'da hava durumu bölge halkı için bazı hazırlıklar gerektiriyor. Gün boyunca hava sıcaklıklarının 15 ile 17 derece civarında olması bekleniyor. Özellikle öğleden sonra kısa süreli sağanaklar ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Bu nedenle dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır.

Rüzgarın batıdan saatte 8 ile 13 kilometre hızla esmesi öngörülüyor. Nem oranı ise gün boyunca %54 ile %80 arasında değişecek. Bu koşullar, hava sıcaklığını daha düşük hissettirebilir.

Önümüzdeki günlerde Erzurum'da hava durumu yağışlı koşulların devam edeceğini gösteriyor. 13 Mayıs Çarşamba günü hava sıcaklıklarının 15 ile 16 derece civarında olması ve orta şiddetli yağışların görülmesi bekleniyor. 14 Mayıs Perşembe günü hava sıcaklıklarının 16 ile 18 derece arasında olması öngörülüyor. Hafif yağışların yaşanması da bekleniyor. 15 Mayıs Cuma günü ise hava sıcaklıklarının 12 ile 13 derece civarında olması tahmin ediliyor. Orta şiddetli yağışların devam edeceği düşünülüyor.

Bu hava koşulları açık hava etkinlikleri için zorluklar çıkarabilir. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler giymek önemlidir. Ayrıca uygun ayakkabılar seçmek ıslanmaktan korunmaya yardımcı olur. Rüzgarlı günlerde hafif eşyaları iç mekanlarda tutmak olası kazaları önler. Hava koşullarına uygun giyinmek sağlığınızı korur. Bu, günlük aktivitelerinizi daha rahat yapmanızı sağlar.