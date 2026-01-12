HABER

Erzurum Hava Durumu! 12 Ocak Pazartesi Erzurum hava durumu nasıl?

Erzurum'da soğuk hava koşulları etkisini sürdürüyor. 12 Ocak'ta kar yağışı devam ederken, sıcaklık -4 dereceye kadar düşüyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar -2 ile -24 derece arasında değişecek. Dikkatli olunması gereken bu günlerde, kış elbiseleri giyilmesi öneriliyor. Dışarıda trafik güvenliği için sis farları kullanılmalı. Erzurum'daki soğuk havalarda uygun giyim, ısınma hareketleri ve dikkatli sürüş hayati önem taşıyor.

Devrim Karadağ

Bugün, 12 Ocak Pazartesi 2026, Erzurum'da hava koşulları oldukça soğuk. Hava karlı bir şekilde devam ediyor. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı yaklaşık -4 derece. Hafif kar yağışı bekleniyor. Gündüz sıcaklıklar -1 ile -2 derece arasında seyrediyor. Kar yağışı devam ediyor. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklık -2 ile -3 derece olacak. Kar yağışı sürecek. Rüzgar, güneydoğu yönünden esiyor. Hızı saatte 10 kilometreye ulaşıyor. Nem oranı sabah %80, gündüz %71, akşam %79. Gece nem oranı %83 seviyesine yükseliyor. Basınç, sabah 810 hPa, gündüz 808 hPa olarak ölçülüyor. Akşam ve gece basınç 806 hPa seviyesinde.

Önümüzdeki günlerde Erzurum'da hava daha da soğuyacak. 13 Ocak Salı günü sıcaklık -2 ile -19 derece arasında değişecek. Hafif kar yağışı bekleniyor. 14 Ocak Çarşamba günü sıcaklık -12 ile -24 derece arasında olacak. Çok soğuk bir hava hakim olacak. 15 Ocak Perşembe günü sıcaklıklar -10 ile -16 derece arasında seyredecek. Hava yine çok soğuk olacak.

Bu soğuk ve karlı hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Erzurum'da yaşayanlar ve ziyaretçiler dışarı çıkarken kalın giyinmelidir. Kat kat giyinmek soğuktan korunmak için gereklidir. Termal içlikler, kış montu, atkı, bere ve eldiven kullanmak önerilir. Dışarıda sürüş yaparken dikkatli olunmalıdır. Sis farları kullanılmalıdır. Dış mekan aktivitelerinde uygun kıyafetler giyilmesi önemlidir. Isınma hareketlerine özel önem verilmelidir. Görüş mesafesi düşük olabileceğinden hava koşulları göz önünde bulundurulmalıdır.

