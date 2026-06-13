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Erzurum Hava Durumu! 13 Haziran Cumartesi Erzurum hava durumu nasıl?

Erzurum'da 13 Haziran 2026 tarihinde hava durumu serin ve yağışlı geçiyor. Gündüz sıcaklıklarının 20 derece civarında olduğu, gece ise 9-10 dereceye düşmesi bekleniyor. 14 Haziran Pazar günü gök gürültülü sağanak yağışlar yaşanacak. Hava koşulları nedeniyle açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olması ve uygun kıyafetler tercih etmesi önem arz ediyor. Hava durumu raporlarını takip etmek faydalı olacaktır.

Erzurum Hava Durumu! 13 Haziran Cumartesi Erzurum hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 13 Haziran 2026 Cumartesi, Erzurum'da hava durumu serin. Aynı zamanda yağışlı olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 20 derece civarında. Gece sıcaklığının 9-10 derece arasında olması bekleniyor. Hava genellikle az bulutlu ve yağışlı geçecek. Dışarı çıkarken yanınıza bir ceket almanız faydalı.

Önümüzdeki günlerde Erzurum'da hava durumu değişkenlik gösterebilir. 14 Haziran Pazar günü, bölgede gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 16-17 derece, gece sıcaklıkları ise 7-8 derece civarında olacak. 15 ve 16 Haziran Pazartesi ve Salı günlerinde de sağanak yağışlar öngörülüyor. Bu günlerde gündüz sıcaklıkları 18-21 derece olacak. Gece sıcaklıkları ise 5-6 derece arasında tahmin ediliyor.

Bu hava koşulları, Erzurum'da açık hava etkinlikleri planlayanlar için zorluklar yaratabilir. Önümüzdeki günlerde hava durumu raporlarını düzenli takip etmek önemlidir. Planlarınızı buna göre ayarlamak faydalı olacaktır. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek lazım. Islanmamak için gerekli önlemleri almak da önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
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