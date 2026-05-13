Erzurum Hava Durumu! 13 Mayıs Çarşamba Erzurum hava durumu nasıl?

Bugün, 13 Mayıs 2026 Çarşamba. Erzurum'da hava durumu serin ve yağışlı. Bölgedeki yüksek rakım bu koşullara neden oluyor. Gün boyunca hava sıcaklığı 6 ile 16 derece arasında değişecek. Özellikle öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Bu durum bölgenin serin iklim özelliğini yansıtıyor.

Önümüzdeki günler için hava durumu değişikliği beklenmiyor. Perşembe günü sıcaklık 5 ile 16 derece arasında olacak. Cuma günü ise bu sıcaklık 5 ile 12 derece olarak öngörülüyor. Cumartesi günü ise sıcaklık 6 ile 11 dereceye düşecek. Bu süre boyunca yağışlı hava koşulları devam edecek.

Bu hava koşulları açık hava etkinliklerini zorlaştırabilir. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler giymek önemlidir. Uygun ayakkabılar da ıslanmaktan korumaya yardımcı olur. Rüzgarlı günlerde hafif eşyaları iç mekanlarda tutmak gerekebilir. Bu önlem olası kazaları önler. Hava koşullarına uygun giyinmek sağlığı korur. Gerekli önlemleri almak günlük aktiviteleri daha rahat yapmanızı sağlar.