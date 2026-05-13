HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

'Sanal Çetelere' operasyon! Silahlı fotoğraflar paylaşıyorlardı

İçerik devam ediyor

Ankara’da, sosyal medya hesaplarında silahlı fotoğraflar paylaşan şahıslara yönelik operasyon yapıldı. Yapılan operasyonlarda 19 şüpheli yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada silahlı paylaşımlara yönelik soruşturma başlattı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından, sosyal medya hesaplarında silahla ateş eden ve silahlı fotoğraflar paylaşan şahısları deşifre edildi.

Sanal Çetelere operasyon! Silahlı fotoğraflar paylaşıyorlardı 1

SİLAH PAYLAŞIP MEYDAN OKUYORLARDI

Silahlı fotoğraflarını yayınlayarak sosyal medya üzerinden birbirlerine meydan okuyan şahısların adresleri takibe alındı.

Sanal Çetelere operasyon! Silahlı fotoğraflar paylaşıyorlardı 2

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Yapılan takip ve tarassut sonucu yaralama, tehdit, ruhsatsız silah bulundurma ve uyuşturucu suçlarından çok sayıda kaydı olan şüphelilere yönelik şafak vakti eş zamanlı operasyon yapıldı.

Sanal Çetelere operasyon! Silahlı fotoğraflar paylaşıyorlardı 3

19 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Altındağ ilçesinde yapılan operasyonlarda 19 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde Gasp Büro timlerince arama yapıldı.

Sanal Çetelere operasyon! Silahlı fotoğraflar paylaşıyorlardı 4

Ankara Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, "Sanal Çetelere" yönelik yapılan operasyonların kararlılıkla süreceğini ifade etti.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Baharda alerji alarmı! Şikayetler artıyorBaharda alerji alarmı! Şikayetler artıyor
3 ilde 'Antalya' operasyonu: 25 gözaltı3 ilde 'Antalya' operasyonu: 25 gözaltı

Anahtar Kelimeler:
Ankara çete
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD duyurdu! İran hepsini Pakistan'a gönderdi: Doğrulama geldi

ABD duyurdu! İran hepsini Pakistan'a gönderdi: Doğrulama geldi

13 yaşındaki kıza cinsel istismarda yeni gelişme! Anne de tutuklandı

13 yaşındaki kıza cinsel istismarda yeni gelişme! Anne de tutuklandı

Gece yarısı dehşet: Torreira'ya yumruklu saldırı: Saldırgan takside yakalandı

Gece yarısı dehşet: Torreira'ya yumruklu saldırı: Saldırgan takside yakalandı

Dün doğum günüydü... Ünlü oyuncudan acı haber

Dün doğum günüydü... Ünlü oyuncudan acı haber

ŞOK'a kule tipi vantilatörler geliyor! 13 Mayıs 2026 ŞOK aktüel kataloğu

ŞOK'a kule tipi vantilatörler geliyor! 13 Mayıs 2026 ŞOK aktüel kataloğu

Piyasaların gözü bu haberde! Önü açıldı, üyeliği onaylandı

Piyasaların gözü bu haberde! Önü açıldı, üyeliği onaylandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.