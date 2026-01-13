Erzurum Hava Durumu! 13 Ocak Salı Erzurum hava durumu nasıl?

Bugün, 13 Ocak 2026 Salı. Erzurum'da hava koşulları soğuk ve bulutlu. Gündüz hava sıcaklığı yaklaşık -1 derece. Akşam sıcaklığının -12 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Hissedilen sıcaklık daha da düşük olacak. Gündüz -11, akşam ise -17 derece hissedilecek. Rüzgar batı yönünden esiyor. Hızı saatte 16 kilometre. Bu durum, hava koşullarının soğuk ve bulutlu olduğunu gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde Erzurum'da hava koşulları değişecek. 14 Ocak Çarşamba günü sıcaklık gündüz -11, gece -14 derece olacak. Hissedilen sıcaklık gündüz -14, gece -20 dereceye kadar düşecek. 15 Ocak Perşembe günü hava -14 derece gündüz, -22 derece gece olacak. Hissedilen sıcaklık gündüz -17, gece -23 dereceyi bulacak. 16 Ocak Cuma günü sıcaklık gündüz -11, gece -22 derece civarında olacak. Hissedilen sıcaklık gündüz -15, gece -23 derece civarında olacak. Bu veriler, hava koşullarının daha da soğuyacağını gösteriyor. Kar yağışının etkili olacağı bildiriliyor.

Soğuk ve kar yağışlı havada dikkatli olunmalı. Erzurum'da yaşayanların ve ziyaretçilerin önlem alması önemli. Dışarı çıkarken kalın giysiler tercih edilmeli. Su geçirmez giysiler de kullanılmalı. Ayakkabılar kaymaz tabanlı olmalı. Sokaklarda buzlanma olabileceği için yürürken dikkat edilmeli. Araç kullanırken hız sınırlarına uyulmalı. Evlerde ısınma sistemlerinin düzgün çalıştığı kontrol edilmeli. Doğalgaz sobaları dikkatli kullanılmalı. Bu önlemler, soğuk havanın olumsuz etkilerini azaltacaktır.