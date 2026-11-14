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Erzurum Hava Durumu! 14 Kasım Cumartesi Erzurum hava durumu nasıl?

Erzurum'da 14 Kasım'da hava durumu dikkat çekiyor. Yerel sıcaklık 5 derece ile değişkenlik gösteriyor. Gün içinde sıcaklık 19 ile 22 derece arasında dalgalanacak. Soğuk sabah saatleri, öğle saatlerinde ılıman hava şartlarını hazırlıyor. Önümüzdeki günlerde ise hafif yağışlar ve sıcaklık değişiklikleri yaşanacak. Tarım ve hayvancılık faaliyetleri bu durumlardan etkilenecek. Dışarıda vakit geçireceklerin yağış koruyucu giysi alması öneriliyor.

Erzurum Hava Durumu! 14 Kasım Cumartesi Erzurum hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Erzurum, 14 Kasım Cumartesi 2026 tarihinde dikkat çekici bir hava durumu ile karşılaşacak. Bugünkü hava durumu, yerel halk için önemli bir faktördür. Şehrin genel sıcaklığı yaklaşık 5 derece. Gün içinde sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Soğuk hava, sabah saatlerinde serinlik hissini artırıyor. Öğle saatlerinde sıcak havanın kendini göstermesi için bu soğuk, ön koşul oluşturuyor. Hafif yağışlar da günün genel havasını etkiliyor.

Erzurum'da dışarıda vakit geçirenler, değişken hava koşullarına hazırlıklı olmalı. Bugünkü hava, ılıman ve yağışlı bir gün olarak öne çıkıyor. Serin sabah saatlerinde kalın giysilere ihtiyaç olabilir. Bu saatler, bazı kişilerin güne başlama alışkanlıklarıyla örtüşmeyebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu öngörülemez. 15 ve 16 Kasım tarihlerinde sıcaklık, 17 ile 22 derece arasında değişecek. Hafif yağışlı bir hava durumu sürecek. Pazartesi günü, hava sıcaklığı 15 derece civarına düşebilir. Bu durum bölgedeki tarım ve hayvancılık faaliyetlerini dolaylı olarak etkileyebilir. Tarımcıların ve çiftçilerin hava koşullarını takip etmeleri önemlidir.

Hava durumundaki değişkenlik nedeniyle, gün içinde hazırlıklı olmak önemli. Dışarıda fazla zaman geçirecekseniz, yanınıza yağış koruyucu almanız faydalı olabilir. Sıcaklık değişimlerini göz önünde bulundurarak, giysi tercihinizi yapmalısınız. Serin akşam saatleri için hafif bir mont veya ceket taşımak, konforunuzu korumanıza yardımcı olabilir.

Erzurum’da 14 Kasım günü hava durumu, dengesiz sıcaklıklar ve zaman zaman yağışlarla dikkat çekiyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların hafif iniş çıkışları, halkı dış mekan aktivitelerinde temkinli olmaya teşvik ediyor. Hava durumu takibi yaparak, günlük yaşamınızı ve işlerinizi daha sağlıklı sürdürme imkanınız artar.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
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