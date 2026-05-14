Erzurum Hava Durumu! 14 Mayıs Perşembe Erzurum hava durumu nasıl?

Bugün Erzurum'da hava durumu, sağanak yağışlarla serin. Sıcaklık 16 - 17 derece civarında bekleniyor. Gün boyunca hava sıcaklıkları 5 - 6 derece arasında değişebilir. Rüzgar 3 - 4 km/saat hızında esecek. Rüzgar güneydoğu yönünden geliyor. Nem oranı ise %60 - 70 arasında olacak.

Dışarı çıkarken bir şemsiye veya su geçirmez mont almanız faydalı olacak. Hava sıcaklıkları 5 - 6 derece olacağı için soğuk algınlığına karşı korunmalısınız. Kat kat giyinmek, vücut ısınızı dengede tutmak önemlidir. Bu şekilde serin havalara hazırlanabilirsiniz.

Önümüzdeki günlerde Erzurum’da hava durumu değişecek. 15 Mayıs Cuma günü sıcaklık 11 - 12 derece bekleniyor. 16 Mayıs Cumartesi günü sıcaklık 10 - 11 dereceye düşecek. 17 Mayıs Pazar günü ise 14 - 15 derece civarında olacak. Bu günlerde hava mevsim normallerinin altında kalacak.

Yağışlı hava koşulları devam edecek. Dışarı çıkarken su geçirmez giysiler almanız önemli. Soğuk algınlığına karşı kat kat giyinmelisiniz. Vücut ısınızı dengede tutmak da önemli. Yağışlı havalarda yollar kayganlaşabilir, bu yüzden dikkatli olmalısınız.

Erzurum'da 14 Mayıs Perşembe ve sonraki günlerde hava durumu serin ve yağışlı. Bu koşullara uygun hazırlık yaparak sağlıklı günler geçirebilirsiniz. Güvenli ve konforlu bir deneyim için hava şartlarına özen göstermek gerekir.