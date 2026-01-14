Erzurum Hava Durumu! 14 Ocak Çarşamba Erzurum hava durumu nasıl?

Bugün, 14 Ocak 2026 Çarşamba, Erzurum'da hava koşulları soğuk ve bulutlu. Gündüz saatlerinde sıcaklık -8 derece civarında hissedilecek. Akşam saatlerinde ise sıcaklık -11 dereceye kadar düşecek. Gece sıcaklıklar -14 dereceye kadar inebilir. Hafif kar yağışı görülebilir. Rüzgar batıdan saatte 11 kilometre hızla esecek. Nem oranı gün boyunca %66 ile %76 arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde Erzurum'un hava koşulları değişken olacak. 15 Ocak Perşembe sabahında sıcaklık -16 derece civarında olacak. Gün boyunca sıcaklık -11 dereceye kadar çıkacak. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklıklar -16 dereceye denk düşebilir. 16 Ocak Cuma sabahında hava -12 derece civarında olacak. Gün içinde sıcaklık -12 dereceye kadar yükselebilir. Akşam ve gece saatlerinde -16 dereceye kadar düşme bekleniyor.

17 Ocak Cumartesi sabahında hava -9 derece civarında olacak. Gün içerisinde sıcaklık -9 dereceye kadar çıkabilir. Akşam ve gece saatlerinde ise -17 dereceye kadar inebilir.

Bu soğuk hava koşullarında, Erzurum'da yaşayanların dikkatli olmaları önemlidir. Dışarı çıkarken kalın giyinmek gereklidir. Termal içlikler, kışlık mont, atkı, bere, eldiven ve termal çorap kullanmak avantaj sağlayacaktır. Sürücüler için görüş mesafesinin düşük olabileceği dikkate alınmalıdır. Yol koşulları kayganlaşabileceği için dikkatli olmak önemlidir. Araçların kış lastikleriyle donatılması gerekir. Ayrıca, evlerde ısınma sistemlerinin düzgün çalıştığından emin olunmalıdır. Doğalgaz sızıntılarına karşı dikkatli olmak da gerekmektedir. Bu önlemler soğuk hava etkilerini en aza indirebilir.