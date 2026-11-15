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Erzurum Hava Durumu! 15 Kasım Pazar Erzurum hava durumu nasıl?

15 Kasım 2026 tarihinde Erzurum’da hava durumu oldukça enerjik bir görüntü sunuyor. Sıcaklıkların 15 - 18 derece arasında değişmesiyle birlikte, sabah saatlerinde serin başlayan gün, öğle saatlerinde güneşin tadını çıkarma imkanı sağlıyor. Ancak, değişken hava koşullarına hazırlıklı olmak önemli. Park ve bahçelerde yürüyüş yaparken güneşli günlerin keyfini çıkarabilir, fakat yanınıza şemsiye almayı unutmayın.

Erzurum Hava Durumu! 15 Kasım Pazar Erzurum hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

15 Kasım Pazar 2026 tarihinde Erzurum'daki hava durumu, şehrin iklim dinamiklerinin etkilerini gösteriyor. Hava bugünkü durumu açısından enerji dolu bir görüntü sunuyor. Gökyüzü bazen bulutlu, genellikle ise açık. Sıcaklıklar 15 - 18 derece arasında değişiyor. Özellikle öğle saatlerinde güneşin sıcaklığını hissetmek mümkün. Sabaha serin başlanacağı için dışarı çıkmadan önce ek giysi almak faydalı olur.

Bu hava durumu, Erzurum'un doğal güzelliklerini keşfetmek için idealdir. Bu mevsimde tarihi ve kültürel noktaları gezmek cazip bir fırsattır. Park ve bahçelerde yürüyüş yaparken hava durumunun keyfini çıkarabilirsiniz. Ancak hava değişkenlik gösterebilir. Bu nedenle, her an yanınızda bir şemsiye veya hafif bir mont bulundurmak iyi bir fikir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. Özellikle Pazar gününden itibaren farklı bir hava durumu bekleniyor. Hafta başında sıcaklıkların 12 - 15 dereceye düşmesi planlanıyor. Bu süreçte zaman zaman yağışlı havalar görülebilir. Havayla ilgili etkileri göz önünde bulundurarak dışarıda geçireceğiniz süreyi planlayın. Uygun kıyafet seçimi konusunda dikkatli olmalısınız. Hava soğuyacağından, sıcak ve hafif giyinmenin önemi artıyor.

Erzurum'un sunduğu güzellikleri yaşarken, değişken hava koşullarına hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle şehir dışında vakit geçirecekler için uygun giysiler seçmek gereklidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmalısınız. Güneşli günlerin tadını çıkarırken, bulutlu anların yağışa dönüşebileceğini aklınızdan çıkarmayın. Erzurum'un serin ama temiz havasında keyifli bir gün geçirirken doğanın tadını çıkarın. Önümüzdeki günlerin hava durumu için önlemlerinizi almayı unutmayın.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
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