Erzurum Hava Durumu! 15 Mart Pazar Erzurum hava durumu nasıl?

Bugün, 15 Mart 2026 Pazar günü, Erzurum'da hava durumu soğuk. Karla karışık yağmur bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 3 derece civarında olacak. Gece sıcaklığı ise -1 derece civarında seyredecek. Erzurum'daki hava durumu bugün soğuk ve karla karışık yağmurlu olarak tanımlanabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 16 Mart Pazartesi günü kar sağanağı bekleniyor. Hava sıcaklığının 4 derece civarında olması tahmin ediliyor. 17 Mart Salı günü hafif kar ve karla karışık yağmur olasılığı bulunuyor. O gün en yüksek sıcaklık 5 derece civarında, en düşük sıcaklık ise -10 derece civarında olacak. 18 Mart Çarşamba günü hava sıcaklıklarının 6 derece civarında olması öngörülüyor.

Bu hava koşulları, yollarda risk oluşturabilir. Özellikle 17 Mart Salı günü donan yağmur olasılığı, buzlanma ve kayma riskini artırıyor. Sürücülerin dikkatli olmaları gerekiyor. Uygun kış lastikleri kullanmaları önemli. Ayrıca, soğuk havadan korunmak için kalın giyinmek faydalı olacaktır. Açık alan aktivitelerinde vücut ısısını korumak da çok önemli.

