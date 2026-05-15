Erzurum Hava Durumu! 15 Mayıs Cuma Erzurum hava durumu nasıl?

15 Mayıs 2026 Cuma günü Erzurum'da hava durumu değişiyor. Bölge sakinlerinin hazırlık yapması gerekiyor. Erzurum hava durumu raporlarına göre gün boyunca gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 11 - 13 derece arasında olacak. Gece sıcaklıkları ise 4 - 5 derece civarında seyredecek. Yani, gün boyunca serin ve yağışlı bir hava hakim olacak.

Bu tür hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanlara zorluk çıkarabilir. Dışarıda vakit geçirecek olanların yağmurluk veya su geçirmez ayakkabılar giymesi faydalı olacaktır. Yağışların yol koşullarını olumsuz etkileyebileceğini unutulmamalıdır. Bu nedenle araç kullanırken dikkatli olunmalı. Hız limitlerine uyulmalıdır.

Önümüzdeki günlerde Erzurum'da hava durumu benzer şekilde yağışlı ve serin geçecek. 16 Mayıs Cumartesi günü gündüz sıcaklıkları 9 - 11 derece olacak. Gece ise sıcaklık 1 - 3 derece arasında seyredecek. 17 Mayıs Pazar günü hava biraz ısınacak. Gündüz sıcaklıkları 15 - 16 derece olacak. Gece sıcaklığı ise 2 - 3 derece civarına çıkacak. 18 Mayıs Pazartesi günü gündüz sıcaklıkları 12 - 13 derece olacak. Gece sıcaklıkları yine 2 - 3 derece arasında seyredecek. Önümüzdeki günlerde Erzurum'da hava durumu serin ve yağışlı koşullarını sürdürecek.

Bu hava koşullarına hazırlıklı olmak yaşamı daha konforlu hale getirebilir. Dışarı çıkarken uygun giysiler seçmek yolculuk güvenliğini artıracaktır. Yağışların su birikintilerine yol açabileceğini göz önünde bulundurmak gereklidir. Su birikintilerinden uzak durun ve araç kullanırken dikkatli olun. Bu şekilde Erzurum'daki hava koşullarına daha hazırlıklı olabilirsiniz. Günlük aktivitelerinizi sorunsuz bir şekilde sürdürebilirsiniz.