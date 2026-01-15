HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Erzurum Hava Durumu! 15 Ocak Perşembe Erzurum hava durumu nasıl?

Erzurum'da 15 Ocak 2026 tarihi itibarıyla hava durumu oldukça soğuk ve bulutlu. Gün içinde sıcaklık -11 dereceye düşerken akşam saatlerinde -16 dereceye inmesi bekleniyor. Önümüzdeki günlerde kış koşulları devam edecek. 16 Ocak Cuma günü parçalı az bulutlu bir hava, 17 Ocak Cumartesi günü ise kapalı bir hava görülecek. Soğuk hava koşullarında kalın giyinmek ve tedbir almak önem taşıyor.

Erzurum Hava Durumu! 15 Ocak Perşembe Erzurum hava durumu nasıl?
Doğukan Akbayır

Bugün, 15 Ocak 2026 Perşembe. Erzurum'da hava oldukça soğuk ve bulutlu. Gündüz sıcaklık -11 derece civarında. Akşam saatlerinde ise sıcaklığın -16 dereceye düşmesi bekleniyor. Rüzgar, güney yönünden esecek. Hızı 4 km/s civarında olacak. Nem oranı ise %75 seviyelerinde. Bu soğuk ve bulutlu hava, Erzurum'da tipik kış şartlarını yansıtıyor.

Önümüzdeki günlerde Erzurum'da hava durumu değişecek. 16 Ocak Cuma günü hava parçalı az bulutlu. Sıcaklıklar -12 ile -22 derece arasında değişecek. 17 Ocak Cumartesi günü hava kapalı olacak. Sıcaklıklar -9 ile -17 derece arasında seyredecek. 18 Ocak Pazar günü hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar -8 ile -15 derece arasında olacak. Bu dönemde tipik kış koşulları devam edecek.

Soğuk hava koşullarında Erzurum'da dışarı çıkarken kalın giyinmek önemlidir. Kat kat giyinmek, vücut ısısını korumaya yardımcı olur. Buzlanma ve don olaylarına dikkat edilmeli. Yolda yürürken kayma riskine karşı tedbirli olmalısınız. Sıcak içecekler tüketmek faydalıdır. Yeterli su alımına özen göstermek, vücut direncini artırır. Evde ısınma sistemlerinin düzgün çalıştığından emin olmalısınız. Pencere kenarlarından soğuk hava sızmasını önlemek için önlemler alınmalı. Böylece Erzurum'daki soğuk hava koşullarına karşı hazırlıklı olabilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başakşehir'de zincirleme İETT kazası! Yaralılar varBaşakşehir'de zincirleme İETT kazası! Yaralılar var
Kar yağışı sürprizi! Net tahmin için bu kez tarih verildiKar yağışı sürprizi! Net tahmin için bu kez tarih verildi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Orta Doğu'da kritik saatler! Trump, İran'ın aldığı kararı duyurdu

Orta Doğu'da kritik saatler! Trump, İran'ın aldığı kararı duyurdu

Trump'ın açıklamaları sonrası harekete geçtiler! Asker yığacaklar

Trump'ın açıklamaları sonrası harekete geçtiler! Asker yığacaklar

(Özet) Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme

TCMB açıkladı, Bakan Şimşek'ten paylaşım geldi 'Altın' detayı

TCMB açıkladı, Bakan Şimşek'ten paylaşım geldi 'Altın' detayı

Hızlı tren geliyor 'Kararını verdik' Yeni etap için Bakan Uraloğlu duyurdu

Hızlı tren geliyor 'Kararını verdik' Yeni etap için Bakan Uraloğlu duyurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.