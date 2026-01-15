Erzurum Hava Durumu! 15 Ocak Perşembe Erzurum hava durumu nasıl?

Bugün, 15 Ocak 2026 Perşembe. Erzurum'da hava oldukça soğuk ve bulutlu. Gündüz sıcaklık -11 derece civarında. Akşam saatlerinde ise sıcaklığın -16 dereceye düşmesi bekleniyor. Rüzgar, güney yönünden esecek. Hızı 4 km/s civarında olacak. Nem oranı ise %75 seviyelerinde. Bu soğuk ve bulutlu hava, Erzurum'da tipik kış şartlarını yansıtıyor.

Önümüzdeki günlerde Erzurum'da hava durumu değişecek. 16 Ocak Cuma günü hava parçalı az bulutlu. Sıcaklıklar -12 ile -22 derece arasında değişecek. 17 Ocak Cumartesi günü hava kapalı olacak. Sıcaklıklar -9 ile -17 derece arasında seyredecek. 18 Ocak Pazar günü hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar -8 ile -15 derece arasında olacak. Bu dönemde tipik kış koşulları devam edecek.

Soğuk hava koşullarında Erzurum'da dışarı çıkarken kalın giyinmek önemlidir. Kat kat giyinmek, vücut ısısını korumaya yardımcı olur. Buzlanma ve don olaylarına dikkat edilmeli. Yolda yürürken kayma riskine karşı tedbirli olmalısınız. Sıcak içecekler tüketmek faydalıdır. Yeterli su alımına özen göstermek, vücut direncini artırır. Evde ısınma sistemlerinin düzgün çalıştığından emin olmalısınız. Pencere kenarlarından soğuk hava sızmasını önlemek için önlemler alınmalı. Böylece Erzurum'daki soğuk hava koşullarına karşı hazırlıklı olabilirsiniz.