Erzurum Hava Durumu! 16 Aralık Salı Erzurum hava durumu nasıl?

Erzurum'da 16 Aralık 2025 tarihinde hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Gün içinde sıcaklık -2 derece civarında kalırken, hissedilen sıcaklığın -7 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Rüzgarın hızı 5 km/saat olacak. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar artacak ancak bulutlu hava devam edecek. Erzurum'da yaşayanlar, dışarıda kalın giyinmeli ve özellikle buzlanma riskine karşı dikkatli olmalıdır. Isınma önlemlerine de önem verilmelidir.

Doğukan Akbayır

Bugün, 16 Aralık 2025 Salı günü, Erzurum'da hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı -2 derece civarında kalacak. Akşam saatlerinde ise -3 derece olması bekleniyor. Hissedilen sıcaklık -7 derece civarında olacak. Nem oranı %75 civarıdır. Rüzgar hızı 5 km/saat civarında tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:30'dur. Gün batımı saati ise 16:50 olarak öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde Erzurum'da hava durumu değişecek. 17 Aralık Çarşamba günü sıcaklık -2 derece civarında kalacak. 18 Aralık Perşembe günü 1 derece olması bekleniyor. 19 Aralık Cuma günü ise hava sıcaklığının 2 derece olacağı tahmin ediliyor. Bu tarihlerde hava genellikle bulutlu geçecek.

Soğuk ve bulutlu hava koşullarında dikkatli olunmalıdır. Erzurum'da yaşayanlar ve ziyaretçiler, dışarı çıkarken kalın giyinmelidir. Kat kat giyinmek, vücut ısısını korur. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde buzlanma tehlikesine karşı dikkatli olunmalıdır. Araç kullanırken yavaş ve dikkatli gitmek önemlidir. Bu, olası kazaların önüne geçebilir. Evlerde pencere ve kapıların hava sızdırmazlığı kontrol edilmelidir. Isınma verimliliği için bu önlemler gereklidir. Soğuk hava koşullarının olumsuz etkileri en aza indirilmelidir.

