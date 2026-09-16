HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Erzurum Hava Durumu! 16 Eylül Çarşamba Erzurum hava durumu nasıl?

Erzurum'da 16 Eylül 2026 Çarşamba günü hava durumu ılıman ve serin. Bugün sıcaklık 20 derece civarında olup, hafif bulutlu bir hava hakim. Şehirde dışarıda vakit geçirmek için uygun koşullar mevcut. Ancak akşam saatlerinde serinlik hissedilebilir. Önümüzdeki günlerde ise sıcaklık 18 ile 21 derece arasında değişecek. Hafif yağmur ihtimali de söz konusu, bu nedenle dışarıda geçireceğiniz zamanlar için hava durumunu takip etmek önemli.

Erzurum Hava Durumu! 16 Eylül Çarşamba Erzurum hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Hava durumu 16 Eylül 2026 Çarşamba günü Erzurum'da ılıman ve serin olacak. Şehir yüksek rakımda yer alıyor. Coğrafi konumu, hava durumunu oldukça ilgi çekici hale getiriyor. Bugün Erzurum’da sıcaklık 20 derece civarlarında seyredecek. Farklı yerlerde 19 ile 22 derece arasında değişen sıcaklıklar görülebilir. Günün ilerleyen saatlerinde hafif bulutlu bir hava bekleniyor.

Erzurum'un hava koşulları çabuk değişebilir. Bu özellik, özellikle yüksek kesimlerde dikkate değerdir. Bugünkü hava durumu dışarıda vakit geçirmek için uygundur. Yürüyüş yapabilir, doğal güzellikleri keşfedebilirsiniz. Açık havada sosyal buluşmalar düzenlemek için hava şartları cazip. Ancak akşam saatlerinde serin havalar hissedilebilir. Dışarıda geçireceğiniz zamanlarda yanınıza bir ceket almanız faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu sakin seyrini koruyacak. Bazı günlerde hafif yağmur beklentileri mevcut. Önümüzdeki iki gün içinde sıcaklık 18 ile 21 derece arasında değişecek. Gün içerisinde beklenen serin havanın yanı sıra, ilerleyen günlerde hafif yağış ihtimali var. Dışarı çıkmadan önce hava tahminlerini kontrol etmenizde fayda var.

Outdoor aktiviteleri planlıyorsanız, yanınıza su geçirmeyen bir ceket almanız iyi bir fikir olabilir. Hava soğudukça kat kat giyinmek konforunuzu artırır. Mevsim geçişlerinde hava durumu tahminlerini göz ardı etmemek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı hazırlıklı olmalısınız.

Erzurum’daki hava durumu bugün 20 derece civarında ılıman bir atmosfer sunuyor. Önümüzdeki günlerde serin ve yer yer hafif yağışlı günler bekleniyor. Hava durumunu takip etmek, dışarıda geçireceğiniz zamanların keyfini artırır. Her zaman hazırlıklı olmak, açık havada geçireceğiniz zamanları güzelleştirir.

%0 faizli 25.000 TL Taksitli Avans İçin Hemen Başvur!

%0 faizli 25.000 TL Taksitli Avans İçin Hemen Başvur!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yasa dışı sorgulamalara MİT operasyonu! Gözaltılar varYasa dışı sorgulamalara MİT operasyonu! Gözaltılar var
Şamil Tayyar’dan bomba seçim kulisi! İşte AK Parti Genel Merkezi’nde konuşulan 2 tarihŞamil Tayyar’dan bomba seçim kulisi! İşte AK Parti Genel Merkezi’nde konuşulan 2 tarih

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Rusya'dan gözdağı: "Savaş farklı ve kısa olur"

Rusya'dan gözdağı: "Savaş farklı ve kısa olur"

Yüzlerce ABD askeri üssü yok edildi, onlarca uçak yakıldı

Yüzlerce ABD askeri üssü yok edildi, onlarca uçak yakıldı

Sen ne yaptın Arda Güler! Real Madrid formasıyla frikikten inanılmaz gol

Sen ne yaptın Arda Güler! Real Madrid formasıyla frikikten inanılmaz gol

Kadir İnanır’ın vasiyetleri açılıyor: Tarih belli oldu

Kadir İnanır’ın vasiyetleri açılıyor: Tarih belli oldu

BİM'e Casio saat geliyor! 22-23 Eylül 2026 BİM kataloğu

BİM'e Casio saat geliyor! 22-23 Eylül 2026 BİM kataloğu

Denizin dibinde hazine gibi keşif: Ton başına 15,4 gram altın

Denizin dibinde hazine gibi keşif: Ton başına 15,4 gram altın

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.