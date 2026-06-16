Erzurum Hava Durumu! 16 Haziran Salı Erzurum hava durumu nasıl?

Bugün, 16 Haziran 2026 Salı günü Erzurum'da hava durumu güzellikler barındırıyor. Yaz mevsiminin keyfini çıkarabileceğiniz bir gün olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 22 - 23 derece arasında seyredecek. Gece saatlerinde ise sıcaklık 7 - 8 derece olacak. Hava genellikle güneşli, yağış beklenmiyor. Rüzgar hafif eser. Kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 3 kilometre hızla esecek.

Erzurum'un Haziran ayındaki ortalama sıcaklık, gündüz 23 derece, gece ise 8 derecedir. Bu ayda hava genellikle az yağışlı geçmektedir. Aylık toplam yağış miktarı yaklaşık 42 milimetre civarındadır.

Önümüzdeki günlerde Erzurum'daki hava durumu şöyle olacak:

17 Haziran Çarşamba günü gündüz sıcaklık 23 - 24 derece, gece ise 9 - 10 derece olması bekleniyor. Hava yine güneşli. Yağış beklenmiyor. Rüzgar hafif eser. Kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 3 kilometre hızla esecek.

18 Haziran Perşembe günü gündüz sıcaklık 21 - 22 derece, gece ise 8 - 9 derece olması öngörülüyor. Bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar görülme ihtimali var. Rüzgar hafif, kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 3 kilometre hızla esecek.

19 Haziran Cuma günü gündüz sıcaklık 25 - 26 derece, gece ise 9 - 10 derece olması bekleniyor. Hava yine güneşli kalacak. Yağış beklenmiyor. Rüzgar hafif eser. Kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 3 kilometre hızla esecek.

Bu dönemde Erzurum'da hava genellikle güneşli olacak. Yağış beklenmiyor. Ancak 18 Haziran'da bazı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir.

18 Haziran Perşembe günü dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olabilir. Diğer günlerde güneşli hava koşulları devam edecek. Rahat kıyafetler tercih edebilirsiniz. Güneşten korunmak için şapka veya güneş kremi kullanmalısınız.

Erzurum'un Haziran ayındaki hava durumu, yaz mevsiminin keyfini çıkarabileceğiniz ideal koşullar sunar.