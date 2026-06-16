HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Erzurum Hava Durumu! 16 Haziran Salı Erzurum hava durumu nasıl?

Erzurum'da 16 Haziran 2026 Salı günü hava, yaz mevsiminin güzelliklerini sunuyor. Gündüz sıcaklık 22-23 derece, gece ise 7-8 derece civarında olacak. Hava genellikle güneşli geçecek, yağış beklenmiyor. Kuzeydoğudan hafif rüzgar esecek. Önümüzdeki günlerde de benzer sıcaklıklar ve güneşli hava koşulları öngörülüyor. 18 Haziran'da ise gök gürültülü sağanak ihtimali var, bu nedenle şemsiye almak faydalı olabilir.

Erzurum Hava Durumu! 16 Haziran Salı Erzurum hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 16 Haziran 2026 Salı günü Erzurum'da hava durumu güzellikler barındırıyor. Yaz mevsiminin keyfini çıkarabileceğiniz bir gün olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 22 - 23 derece arasında seyredecek. Gece saatlerinde ise sıcaklık 7 - 8 derece olacak. Hava genellikle güneşli, yağış beklenmiyor. Rüzgar hafif eser. Kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 3 kilometre hızla esecek.

Erzurum'un Haziran ayındaki ortalama sıcaklık, gündüz 23 derece, gece ise 8 derecedir. Bu ayda hava genellikle az yağışlı geçmektedir. Aylık toplam yağış miktarı yaklaşık 42 milimetre civarındadır.

Önümüzdeki günlerde Erzurum'daki hava durumu şöyle olacak:

17 Haziran Çarşamba günü gündüz sıcaklık 23 - 24 derece, gece ise 9 - 10 derece olması bekleniyor. Hava yine güneşli. Yağış beklenmiyor. Rüzgar hafif eser. Kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 3 kilometre hızla esecek.

18 Haziran Perşembe günü gündüz sıcaklık 21 - 22 derece, gece ise 8 - 9 derece olması öngörülüyor. Bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar görülme ihtimali var. Rüzgar hafif, kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 3 kilometre hızla esecek.

19 Haziran Cuma günü gündüz sıcaklık 25 - 26 derece, gece ise 9 - 10 derece olması bekleniyor. Hava yine güneşli kalacak. Yağış beklenmiyor. Rüzgar hafif eser. Kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 3 kilometre hızla esecek.

Bu dönemde Erzurum'da hava genellikle güneşli olacak. Yağış beklenmiyor. Ancak 18 Haziran'da bazı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir.

18 Haziran Perşembe günü dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olabilir. Diğer günlerde güneşli hava koşulları devam edecek. Rahat kıyafetler tercih edebilirsiniz. Güneşten korunmak için şapka veya güneş kremi kullanmalısınız.

Erzurum'un Haziran ayındaki hava durumu, yaz mevsiminin keyfini çıkarabileceğiniz ideal koşullar sunar.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Beylikdüzü Belediyesi'ne operasyon! Çok sayıda gözaltı varBeylikdüzü Belediyesi'ne operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Dünyayı endişelendiren gelişme! Peş peşe patlama sesleri duyulduDünyayı endişelendiren gelişme! Peş peşe patlama sesleri duyuldu

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD'de B-52 ağır bombardıman uçağı düştü

ABD'de B-52 ağır bombardıman uçağı düştü

Kayınpederini darbederek öldürdüğü iddia edilen gelin gözaltına alındı

Kayınpederini darbederek öldürdüğü iddia edilen gelin gözaltına alındı

Son Avrupa Şampiyonu İspanya, Yeşil Burun Adaları'nı yenemedi

Son Avrupa Şampiyonu İspanya, Yeşil Burun Adaları'nı yenemedi

Oyuncu Ece İrtem'in son görüntüleri ortaya çıktı

Oyuncu Ece İrtem'in son görüntüleri ortaya çıktı

İkinci el araçta ceza yağdı: 108 milyon TL'yi aştı

İkinci el araçta ceza yağdı: 108 milyon TL'yi aştı

Tüm araç sahipleri etkilenecek! 15 gün sonra yürürlüğe giriyor

Tüm araç sahipleri etkilenecek! 15 gün sonra yürürlüğe giriyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.