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Erzurum Hava Durumu! 16 Kasım Pazartesi Erzurum hava durumu nasıl?

Erzurum'un hava durumu, 16 Kasım 2026 tarihinde sıcaklıkların 19-22 derece arasında olmasıyla kış öncesi döneme işaret ediyor. Bugün bulutlu bir gün geçiren şehirde hafif yağışlar görülebilir. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların 15 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Dışarıda uzun süre kalanların kalın giysilere ihtiyaç duyması ve araç sahiplerinin kış lastiklerine geçiş yapması önemli. Hava koşullarına dikkat etmek, sağlıklı bir yaşam için gereklidir.

Erzurum Hava Durumu! 16 Kasım Pazartesi Erzurum hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Erzurum'un 16 Kasım Pazartesi 2026 tarihli hava durumu, kış öncesi dönemine işaret ediyor. Şehirde sıcaklık 19 - 22 derece arasında değişiyor. Bu sıcaklık, mevsim normlarının biraz üzerinde. Erzurum'da sonbaharın ılımlı havası sürüyor. Akşam saatlerine yaklaştıkça sıcaklık düşebilir. Hissedilen sıcaklık 10 dereceye kadar gerileyebilir. Dışarıda geçirilen zaman dikkatlice planlanmalı.

Bugünkü hava durumu bulutlu. Gün içerisinde ara ara hafif yağışlar görülebilir. Bu durum havanın kapalı görünmesine neden oluyor. Erzurum’da pek çok insan meteorolojik tahminleri merak ediyor. "Bugünkü hava nasıl" sorusu sıkça soruluyor.

Önümüzdeki günlerde sıcaklıkta düşüş bekleniyor. 17 ve 18 Kasım tarihlerinde sıcaklık 15 dereceye kadar inebilir. Yağışlı hava koşullarının artması öngörülüyor. Açık alanlarda aktivitelerde bulunacakların ön hazırlık yapması gerekebilir. Havanın soğumasıyla kalın giysilere ihtiyaç artacak. Dışarıda uzun süre kalanların sıcak tutacak kıyafetler tercih etmesi önemli.

Erzurum'un doğası gereği kar yağışı, sık görülen bir durumdur. Bu nedenle sıcaklıklardaki düşüşe hazırlıklı olmak önemli. Bu, sağlıklı bir yaşam sürdürmek için gereklidir. Araç sahipleri kış lastiklerini taktırmalı. Yağışlı günlerde dikkatli sürüş yapmaları da büyük önem arz ediyor.

Erzurum'da hava durumu, bugün ılımlı bir yapıda. Ancak, doğası hızla değişiyor. Yağışlı günlerin etkilerini minimize etmek için dikkatli olmalıyız. Giysiler ve günlük aktiviteler açısından önlemler almak faydalıdır. Değişikliklere adapte olmak, zorlu hava şartlarında yaşamı kolaylaştırır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
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