Erzurum Hava Durumu! 16 Nisan Perşembe Erzurum hava durumu nasıl?

16 Nisan 2026 Perşembe günü Erzurum'da hava durumu genel olarak güneşli. Gündüz hava sıcaklığı 9 ile 11 derece arasında. Gece ise sıcaklığın 0 ile 3 derece arasında olması bekleniyor. Rüzgar hafif esecek. Nem oranı ise yüzde 60 ile 70 civarında olacak. Erzurum'da hava durumu ılıman ve güneşli bir izlenim verecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 17 Nisan Cuma günü sıcaklık 10 ile 13 derece arasında olacak. 18 Nisan Cumartesi günü hava sıcaklığı 7 ile 15 derece olacak. 19 Nisan Pazar günü ise sıcaklığın 9 ile 11 derece arasında olması tahmin ediliyor. Bu günlerde hava genellikle güneşli. Ancak Cumartesi ve Pazar günleri hafif yağış bekleniyor.

Bu dönemde Erzurum'da hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekmekte. Cumartesi ve Pazar günleri hafif yağışlı hava koşulları görülebilir. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye veya su geçirmez ceket almanız faydalı olacaktır. Ayrıca, sıcaklık değişikliklerine karşı kat kat giyinmek de pratik bir yöntemdir.

Erzurum'da 16 Nisan Perşembe günü hava durumu güneşli ve ılıman olacak. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları 7 ile 15 derece arasında değişecek. Hafif yağışlı günler de yaşanabilir. Hava koşullarına uygun giyinmek ve ani değişimlere karşı hazırlıklı olmak önemlidir.