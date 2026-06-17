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Erzurum Hava Durumu! 17 Haziran Çarşamba Erzurum hava durumu nasıl?

Erzurum'da 17 Haziran 2026'da hava durumu, genellikle güneşli ve ılıman olacak. Gündüz sıcaklıkları 23-24 dereceyken gece 9-11 dereceye düşeceği tahmin ediliyor. Düşük nem oranı ve hafif rüzgar, konforu artıracak. Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. Perşembe günü gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Dışarı çıkarken şemsiye ve su geçirmez mont almak faydalı olacaktır. Hava tahminlerini takip etmek önem taşıyor.

Erzurum Hava Durumu! 17 Haziran Çarşamba Erzurum hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 17 Haziran 2026 Çarşamba günü Erzurum'da hava durumu genellikle güneşli ve ılıman olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 23 - 24 derece civarında. Gece ise sıcaklık 9 - 11 derece arasında seyredecek. Rüzgar hafif esecek. Nem oranı düşük olacak. Bu durum, hava koşullarını daha konforlu hale getirecek.

Erzurum'daki hava durumu açık hava etkinlikleri için uygun görünüyor. Akşam saatlerinde sıcaklıkların düşmesi bekleniyor. Bu nedenle yanınıza bir ceket almanız faydalı olacaktır. Gün boyunca güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş gözlüğü kullanmanız önerilir.

Önümüzdeki günlerde Erzurum'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Perşembe günü bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağış beklentisi var. Sıcaklık gündüz 21 - 22 derece olacak. Gece ise 8 - 9 derece arasında seyredecek. Cuma günü hava güneşli ve parçalı bulutlu geçecek. Gündüz sıcaklıkları 24 - 25 derece olacak. Gece sıcaklıkları 9 - 11 derece arasında değişecek. Cumartesi günü yine güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 24 - 25 derece olacak. Gece ise sıcaklık 7 - 8 derece civarında seyredecek.

Önümüzdeki günler için hava durumu değişkenlik gösterecek. Perşembe günü için hazırlıklı olmanızda fayda var. Gök gürültülü sağanak yağışların beklendiği bu gün için dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız iyi olacaktır. Su geçirmez bir mont da yanınıza almanız önerilir. Hava koşullarına göre planlarınızı esnek tutarak, ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmanızda yarar var.

Genel olarak Erzurum'da önümüzdeki günlerde hava durumu, açık hava etkinlikleri için uygun olacak. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Hava tahminlerini düzenli olarak kontrol etmek, konforlu ve güvenli bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
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